https://ria.ru/20250227/tramp-2002075766.html
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2025
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:41:00+03:00
2025-02-27T23:41:00+03:00
2025-02-27T23:45:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
кир стармер
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698169_108:0:2966:1608_1920x0_80_0_0_0abb47cd6f488b2ca0162321d2d76609.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные армейские склады, комментируя военную помощь Украине."Мы заплатили куда больше, чем любая другая страна. При большей части нашей поддержки было заплачено лучшее оружие в мире. Это включает в себя огромное количество военной техники, боеприпасов и других вещей. Теперь мы должны начать восстанавливать наши собственные склады", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее американский президент заявлял, что США в настоящее время не поставляют оружия Украине, а будущая военная поддержка должна быть ответственностью Европы.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002067710.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698169_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_6ede0a55cf83bf7b95ce12fa04b0fa1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, кир стармер, великобритания
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Великобритания
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп
Трамп: США сейчас необходимо сфокусироваться на восстановлении армейских складов