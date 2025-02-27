https://ria.ru/20250227/tramp-2002075766.html

США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп

США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2025

США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:41:00+03:00

2025-02-27T23:41:00+03:00

2025-02-27T23:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные армейские склады, комментируя военную помощь Украине."Мы заплатили куда больше, чем любая другая страна. При большей части нашей поддержки было заплачено лучшее оружие в мире. Это включает в себя огромное количество военной техники, боеприпасов и других вещей. Теперь мы должны начать восстанавливать наши собственные склады", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее американский президент заявлял, что США в настоящее время не поставляют оружия Украине, а будущая военная поддержка должна быть ответственностью Европы.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002067710.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, кир стармер, великобритания