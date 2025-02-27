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США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2025
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23:41 27.02.2025 (обновлено: 23:45 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tramp-2002075766.html
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2025
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:41:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные армейские склады, комментируя военную помощь Украине."Мы заплатили куда больше, чем любая другая страна. При большей части нашей поддержки было заплачено лучшее оружие в мире. Это включает в себя огромное количество военной техники, боеприпасов и других вещей. Теперь мы должны начать восстанавливать наши собственные склады", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее американский президент заявлял, что США в настоящее время не поставляют оружия Украине, а будущая военная поддержка должна быть ответственностью Европы.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, кир стармер, великобритания
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Великобритания
США сейчас необходимо восстанавливать армейские склады, заявил Трамп

Трамп: США сейчас необходимо сфокусироваться на восстановлении армейских складов

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что США сейчас необходимо восстанавливать собственные армейские склады, комментируя военную помощь Украине.
«
"Мы заплатили куда больше, чем любая другая страна. При большей части нашей поддержки было заплачено лучшее оружие в мире. Это включает в себя огромное количество военной техники, боеприпасов и других вещей. Теперь мы должны начать восстанавливать наши собственные склады", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Ранее американский президент заявлял, что США в настоящее время не поставляют оружия Украине, а будущая военная поддержка должна быть ответственностью Европы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп намерен добиться прекращения лидирующей роли США в помощи НАТО
Вчера, 22:02
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампКир СтармерВеликобритания
 
 
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