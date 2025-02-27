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Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе - РИА Новости, 27.02.2025
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22:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071700.html
Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе
Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:43:00+03:00
2025-02-27T22:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими". "Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором. Он отметил в отношении Зеленского, что "у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения, может быть они стали немного раздражающими, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран". Трамп добавил, что европейские страны, в отличие от США, предоставляют помощь Украине на условиях ее возмещения в будущем. Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп. Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Украина
Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе

Трамп заявил, что не может поверить, что ранее назвал Зеленского диктатором

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".
"Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Трамп это сделает": Зеленскому сообщили пугающие новости
Вчера, 17:55
Он отметил в отношении Зеленского, что "у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения, может быть они стали немного раздражающими, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран".
Трамп добавил, что европейские страны, в отличие от США, предоставляют помощь Украине на условиях ее возмещения в будущем.
Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп.
Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Война окончена": последний шаг Зеленского вызвал тревогу в Киеве
Вчера, 16:53
 
В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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