https://ria.ru/20250227/tramp-2002071700.html

Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе

Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими". "Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором. Он отметил в отношении Зеленского, что "у нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения, может быть они стали немного раздражающими, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран". Трамп добавил, что европейские страны, в отличие от США, предоставляют помощь Украине на условиях ее возмещения в будущем. Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп. Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html

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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина