https://ria.ru/20250227/tramp-2002071505.html
Трамп рассмешил журналистов вопросом о России
Трамп рассмешил журналистов вопросом о России - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп рассмешил журналистов вопросом о России
Президент США Дональд Трамп рассмешил журналистов вопросом о том, "справится ли Великобритания с Россией". РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:41:00+03:00
2025-02-27T22:41:00+03:00
2025-02-27T22:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассмешил журналистов вопросом о том, "справится ли Великобритания с Россией". "Сможете взять на себя Россию самостоятельно?" - спросил Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером. Британский премьер и присутствующие журналисты посмеялись. "Ну", - покачал головой Стармер. Трамп широко улыбнулся и указал на него пальцем. Президент США заявил, что у Великобритании хорошая армия. Стармер в ответ указал, что гордится своей страной, но Штаты всегда поддерживали Великобританию, что обеспечило успех этого союза. Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002068953.html
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в мире, великобритания, россия, сша, дональд трамп, кир стармер, владимир путин
В мире, Великобритания, Россия, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Владимир Путин
Трамп рассмешил журналистов вопросом о России
Трамп рассмешил журналистов вопросом, справится ли Британия с Россией