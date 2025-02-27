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Трамп исключил вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 27.02.2025
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22:16 27.02.2025 (обновлено: 22:41 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tramp-2002069292.html
Трамп исключил вступление Украины в НАТО
Трамп исключил вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп исключил вступление Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в НАТО, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:16:00+03:00
2025-02-27T22:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в НАТО, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером."Этого попросту не произойдет", — ответил он на вопрос о перспективах принятия постсоветской республики в Североатлантический альянс.Другие заявления главы Белого дома: &quot;Я знаю его уже на протяжении долгого времени. &lt;...&gt; Я не верю, что он станет нарушать свое слово. &lt;...&gt; Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. &lt;...&gt; У нас были очень хорошие переговоры с Россией&quot;.&quot;Когда у нас будет договоренность, можете говорить что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится&quot;.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html
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в мире, украина, сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, нато, владимир путин, россия
В мире, Украина, США, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, Владимир Путин, Россия

Трамп исключил вступление Украины в НАТО

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в НАТО, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Этого попросту не произойдет", — ответил он на вопрос о перспективах принятия постсоветской республики в Североатлантический альянс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Лавров вернул миротворцев с Украины — к реальности
Вчера, 08:00
Другие заявления главы Белого дома:
  • Трамп намерен добиться прекращения лидирующей роли США в финансировании и помощи НАТО;
  • Соединенные Штаты очень хорошо продвинулись в вопросе урегулирования украинского кризиса;
  • американский президент отказался говорить об отправке миротворческого контингента на Украину, поскольку сначала следует заключить мирное соглашение;
  • глава Белого дома заявил, что давно знаком с Владимиром Путиным и не верит, что президент России нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта:
«

"Я знаю его уже на протяжении долгого времени. <...> Я не верю, что он станет нарушать свое слово. <...> Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. <...> У нас были очень хорошие переговоры с Россией".

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Дональд Трамп
Президент США
  • гарантии безопасности Украины касаются европейских стран, а не США:
«

"Когда у нас будет договоренность, можете говорить что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится".

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Дональд Трамп
Президент США
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
26 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияКир СтармерДональд ТрампНАТОВладимир ПутинРоссия
 
 
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