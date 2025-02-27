https://ria.ru/20250227/tramp-2002069292.html

Трамп исключил вступление Украины в НАТО

Трамп исключил вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп исключил вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в НАТО, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:16:00+03:00

2025-02-27T22:16:00+03:00

2025-02-27T22:41:00+03:00

в мире

украина

сша

великобритания

кир стармер

дональд трамп

нато

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в НАТО, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером."Этого попросту не произойдет", — ответил он на вопрос о перспективах принятия постсоветской республики в Североатлантический альянс.Другие заявления главы Белого дома: "Я знаю его уже на протяжении долгого времени. <...> Я не верю, что он станет нарушать свое слово. <...> Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. <...> У нас были очень хорошие переговоры с Россией"."Когда у нас будет договоренность, можете говорить что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится".Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html

украина

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, нато, владимир путин, россия