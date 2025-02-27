Трамп исключил вступление Украины в НАТО
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в НАТО, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Этого попросту не произойдет", — ответил он на вопрос о перспективах принятия постсоветской республики в Североатлантический альянс.
Другие заявления главы Белого дома:
- Трамп намерен добиться прекращения лидирующей роли США в финансировании и помощи НАТО;
- Соединенные Штаты очень хорошо продвинулись в вопросе урегулирования украинского кризиса;
- американский президент отказался говорить об отправке миротворческого контингента на Украину, поскольку сначала следует заключить мирное соглашение;
- глава Белого дома заявил, что давно знаком с Владимиром Путиным и не верит, что президент России нарушит будущее соглашение об урегулировании конфликта:
«
"Я знаю его уже на протяжении долгого времени. <...> Я не верю, что он станет нарушать свое слово. <...> Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. <...> У нас были очень хорошие переговоры с Россией".
- гарантии безопасности Украины касаются европейских стран, а не США:
«
"Когда у нас будет договоренность, можете говорить что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится".
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
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