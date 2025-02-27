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Туск назвал Трампа трудным партнером - РИА Новости, 27.02.2025
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22:15 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2002068953.html
Туск назвал Трампа трудным партнером
Туск назвал Трампа трудным партнером - РИА Новости, 27.02.2025
Туск назвал Трампа трудным партнером
Дональд Трамп является намного более трудным партнером, чем какой-либо предыдущий президент США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T22:15:00+03:00
2025-02-27T22:15:00+03:00
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Дональд Трамп является намного более трудным партнером, чем какой-либо предыдущий президент США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. "Он является намного более трудным партнером, чем какой-либо президент Соединенных Штатов ранее. Намного более трудным", - сказал Туск. Польский премьер отметил, что переговоры с Трампом нужно вести "без иллюзий". "Я помню свой разговор с премьером Канады, когда он направлялся во Флориду, в дом президента Трампа и надеялся, что там сердечная атмосфера, что все будет хорошо. Через день после этой встречи, которая была сердечной, президент Трамп объявил, что Канада должна быть 51-м штатом США", - рассказал Туск. По его словам, мировоззрение Трампа позволяет ему самому "не усложнять многих вещей". "Президент Трамп имеет такое видение мира, которое позволяет ему не усложнять многих вещей", - заключил польский премьер.
https://ria.ru/20250115/tusk-1993871343.html
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В мире, Канада, США, Польша, Дональд Трамп, Дональд Туск
Туск назвал Трампа трудным партнером

Туск: Трамп намного более трудный партнер, чем предыдущие президенты США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Дональд Трамп является намного более трудным партнером, чем какой-либо предыдущий президент США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN.
«
"Он является намного более трудным партнером, чем какой-либо президент Соединенных Штатов ранее. Намного более трудным", - сказал Туск.
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Польский премьер отметил, что переговоры с Трампом нужно вести "без иллюзий".
«
"Я помню свой разговор с премьером Канады, когда он направлялся во Флориду, в дом президента Трампа и надеялся, что там сердечная атмосфера, что все будет хорошо. Через день после этой встречи, которая была сердечной, президент Трамп объявил, что Канада должна быть 51-м штатом США", - рассказал Туск.
По его словам, мировоззрение Трампа позволяет ему самому "не усложнять многих вещей".
«
"Президент Трамп имеет такое видение мира, которое позволяет ему не усложнять многих вещей", - заключил польский премьер.
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В миреКанадаСШАПольшаДональд ТрампДональд Туск
 
 
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