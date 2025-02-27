https://ria.ru/20250227/tramp-2002068953.html

Туск назвал Трампа трудным партнером

Туск назвал Трампа трудным партнером - РИА Новости, 27.02.2025

Туск назвал Трампа трудным партнером

Дональд Трамп является намного более трудным партнером, чем какой-либо предыдущий президент США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:15:00+03:00

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2025-02-27T22:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Дональд Трамп является намного более трудным партнером, чем какой-либо предыдущий президент США, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире телеканала TVN. "Он является намного более трудным партнером, чем какой-либо президент Соединенных Штатов ранее. Намного более трудным", - сказал Туск. Польский премьер отметил, что переговоры с Трампом нужно вести "без иллюзий". "Я помню свой разговор с премьером Канады, когда он направлялся во Флориду, в дом президента Трампа и надеялся, что там сердечная атмосфера, что все будет хорошо. Через день после этой встречи, которая была сердечной, президент Трамп объявил, что Канада должна быть 51-м штатом США", - рассказал Туск. По его словам, мировоззрение Трампа позволяет ему самому "не усложнять многих вещей". "Президент Трамп имеет такое видение мира, которое позволяет ему не усложнять многих вещей", - заключил польский премьер.

https://ria.ru/20250115/tusk-1993871343.html

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в мире, канада, сша, польша, дональд трамп, дональд туск