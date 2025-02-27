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Трамп назвал соглашение по Украине тяжелой задачей, которая будет выполнена

Трамп назвал соглашение по Украине тяжелой задачей, которая будет выполнена - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп назвал соглашение по Украине тяжелой задачей, которая будет выполнена

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о гарантиях безопасности Украины будут приятными, труднее - урегулирование, но и оно получится."Я думаю, когда у нас будет договоренность, можете говорить, что угодно о безопасности, кто это будет делать и так далее. Это будет очень приятная беседа. Тяжелая беседа - будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ - да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Страмером.По его словам, гарантии безопасности Украины касаются европейских стран, а не США, которые отделены океаном. Но Штаты будут на Украине, заявил американский лидер. "Мы будем там, мы будем работать в стране, это будет отлично в экономическом плане", - сказал он.

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп