https://ria.ru/20250227/tramp-2002066136.html
Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США
Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США
Президент США Дональд Трамп в четверг позитивно оценил действия России в переговорах с Вашингтоном по урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:47:00+03:00
2025-02-27T21:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг позитивно оценил действия России в переговорах с Вашингтоном по урегулировании конфликта на Украине."Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. Я думаю, что Россия действовала очень хорошо ... у нас были очень хорошие переговоры с Россией, и у нас были очень хорошие переговоры, как вы знаете, с Украиной", - заявил Трамп журналистам в рамках встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002068724.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США
Трамп заявил, что Россия и США хорошо продвинулись в урегулировании на Украине