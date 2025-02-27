https://ria.ru/20250227/tramp-2002066136.html

Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США

Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп положительно оценил действия России в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп в четверг позитивно оценил действия России в переговорах с Вашингтоном по урегулировании конфликта на Украине. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:47:00+03:00

2025-02-27T21:47:00+03:00

2025-02-27T23:37:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг позитивно оценил действия России в переговорах с Вашингтоном по урегулировании конфликта на Украине."Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. Я думаю, что Россия действовала очень хорошо ... у нас были очень хорошие переговоры с Россией, и у нас были очень хорошие переговоры, как вы знаете, с Украиной", - заявил Трамп журналистам в рамках встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002068724.html

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