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Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования
Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:45:00+03:00
2025-02-27T21:45:00+03:00
2025-02-27T21:55:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта."Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте - ред.), пока у нас не будет соглашения", - сообщил он журналистам в Белом доме.Американский президент подчеркнул, что США "очень хорошо продвинулись" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
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Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования
Трамп: для обсуждения отправки военных на Украину нужно сначала заключить мир