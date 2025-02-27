https://ria.ru/20250227/tramp-2002066038.html

Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования

Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:45:00+03:00

2025-02-27T21:45:00+03:00

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в мире

украина

специальная военная операция на украине

сша

дональд трамп

кир стармер

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта."Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте - ред.), пока у нас не будет соглашения", - сообщил он журналистам в Белом доме.Американский президент подчеркнул, что США "очень хорошо продвинулись" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002064400.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, дональд трамп, кир стармер, великобритания