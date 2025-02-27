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Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 27.02.2025 (обновлено: 21:55 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tramp-2002066038.html
Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования
Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:45:00+03:00
2025-02-27T21:55:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
кир стармер
великобритания
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта."Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте - ред.), пока у нас не будет соглашения", - сообщил он журналистам в Белом доме.Американский президент подчеркнул, что США "очень хорошо продвинулись" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002064400.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, кир стармер, великобритания
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Великобритания
Трамп отказался говорить о западных военных на Украине до урегулирования

Трамп: для обсуждения отправки военных на Украину нужно сначала заключить мир

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет говорить об отправке на Украину иностранных военных, поскольку сперва нужно заключить соглашение об урегулировании конфликта.
"Я не хочу говорить о миротворческом (контингенте - ред.), пока у нас не будет соглашения", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Американский президент подчеркнул, что США "очень хорошо продвинулись" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Будущее соглашение о мире на Украине будет выполняться, уверен Трамп
Вчера, 21:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампКир СтармерВеликобритания
 
 
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