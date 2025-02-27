https://ria.ru/20250227/tramp-2002065386.html
Трамп принял приглашение короля Карла III, сообщили СМИ
Трамп принял приглашение короля Карла III, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп принял приглашение короля Карла III, сообщили СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:34:00+03:00
2025-02-27T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече передал президенту США Дональду Трампу пригласительное письмо от короля Карла III, которое американский лидер принял, сообщает телеканал Sky News. "Дональд Трамп был приглашен королем на второй государственный визит в Великобританию, и президент США принял это приглашение. Премьер-министр назвал приглашение на второй государственный визит беспрецедентным, а Трамп сказал, что визит состоится в "ближайшем будущем", - сообщает канал. Премьер Великобритании в четверг прибыл в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины, американские таможенные пошлины, ситуацию вокруг сектора Газа и сделку о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена совместная военная база двух стран.
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в мире, великобритания, сша, украина, дональд трамп, кир стармер, карл iii
В мире, Великобритания, США, Украина, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
Трамп принял приглашение короля Карла III, сообщили СМИ
Sky News: премьер Британии Стармер передал Трампу приглашение короля Карла III