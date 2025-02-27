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Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
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18:48 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2002036250.html
Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину
Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках предстоящей встречи в Вашингтоне в четверг обсудят план по отправке военного... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:48:00+03:00
2025-02-27T18:48:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
дональд трамп
кир стармер
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках предстоящей встречи в Вашингтоне в четверг обсудят план по отправке военного контингента на Украину, включая британских военных, передает пресс-пул Белого дома. "Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. Также указывается, что между США и европейцами имеются разногласия, которые, как надеются в Европе, возможно преодолеть. "Источники в посольстве говорят, что "премьер-министр ясно даст понять, что не может быть никаких переговоров по Украине без Украины, и признает необходимость для Европы играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной европейской безопасности", - отмечается в сообщении пресс-пула. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html
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в мире, украина, европа, сша, дональд трамп, кир стармер, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Европа, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Трамп и Стармер обсудят отправку миротворцев на Украину

Белый дом: Трамп и Стармер обсудят план по отправке миротворцев на Украину

CC BY 2.0 / AAS MOSCOW / Флаги Великобритании и США
Флаги Великобритании и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
CC BY 2.0 / AAS MOSCOW /
Флаги Великобритании и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках предстоящей встречи в Вашингтоне в четверг обсудят план по отправке военного контингента на Украину, включая британских военных, передает пресс-пул Белого дома.
«
"Вероятно, наиболее ожидаемые переговоры будут сосредоточены вокруг Украины. Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
26 февраля, 00:35
Также указывается, что между США и европейцами имеются разногласия, которые, как надеются в Европе, возможно преодолеть.
«
"Источники в посольстве говорят, что "премьер-министр ясно даст понять, что не может быть никаких переговоров по Украине без Украины, и признает необходимость для Европы играть свою роль в глобальной обороне и активизировать усилия на благо коллективной европейской безопасности", - отмечается в сообщении пресс-пула.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
26 февраля, 20:31
 
В миреУкраинаЕвропаСШАДональд ТрампКир СтармерДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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