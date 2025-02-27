https://ria.ru/20250227/tramp-2002020459.html

"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о новых территориях России

"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о новых территориях России - РИА Новости, 27.02.2025

"Попробуйте отнять": Трамп сделал заявление о новых территориях России

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции посоветовал журналисту самому попробовать отобрать территории у России. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:13:00+03:00

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2025-02-27T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции посоветовал журналисту самому попробовать отобрать территории у России.Репортер поинтересовался у главы Белого дома, не станет ли сохранение новых территорий за Россией опасным сигналом для Китая."А вы попробуйте вернуть их обратно", — ответил ему Трамп.Накануне президент США заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше", несмотря на то что ранее сам утверждал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.При этом Трамп не стал уточнять, какие именно территории могут быть включены в возможное соглашение, но подчеркнул, что его цель — завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, китай