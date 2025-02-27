https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html
"Трамп это сделает": Зеленскому сообщили пугающие новости
"Трамп это сделает": Зеленскому сообщили пугающие новости - РИА Новости, 27.02.2025
"Трамп это сделает": Зеленскому сообщили пугающие новости
Президент США Дональд Трамп добьется отставки Владимира Зеленского в ближайшее время, заявил бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков в интервью... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:55:00+03:00
2025-02-27T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добьется отставки Владимира Зеленского в ближайшее время, заявил бывший кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков в интервью YouTube-каналу "Политэксперт"."Я думаю, что отставку Владимира Зеленского мы увидим и услышим если не в следующие несколько дней, то в следующие несколько недель. Процентов на 70-80, скорее всего. Трамп это сделает", — считает он.По словам политика, главным вопросом для главы Белого дома является Китай, к которому он не может приступить без урегулирования украинского конфликта."И любой, кто встанет на пути решения вот этих важных, но не главных вопросов, — это препятствие", — указал Пасков.В воскресенье Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов уйти в отставку ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
"Трамп это сделает": Зеленскому сообщили пугающие новости
Болгарский политик Пасков: Трамп избавится от Зеленского в ближайшее время