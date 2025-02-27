https://ria.ru/20250227/tramp-2002003863.html

Трамп может в течение года посетить Великобританию, пишет Sky News

Трамп может в течение года посетить Великобританию, пишет Sky News - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп может в течение года посетить Великобританию, пишет Sky News

Президент США Дональд Трамп может в течение года прибыть с государственным визитом в Соединенное Королевство для встречи с монархом Карлом III, сообщает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:15:00+03:00

2025-02-27T17:15:00+03:00

2025-02-27T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может в течение года прибыть с государственным визитом в Соединенное Королевство для встречи с монархом Карлом III, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. "В течение года следует ожидать государственного визита Дональда Трампа для встречи с королем", - передает телеканал. Как сообщают СМИ, британский премьер Кир Стармер, вероятно, в рамках визита в Вашингтон в четверг передаст Трампу пригласительное письмо от Карла III. Премьер-министр Великобритании в четверг прибыл в США для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины, американские таможенные пошлины, ситуацию вокруг сектора Газа и сделку о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена совместная военная база двух стран.

https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), великобритания, дональд трамп, карл iii, кир стармер