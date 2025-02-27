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Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт правительственных чиновников - РИА Новости, 27.02.2025
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15:40 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2001973943.html
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт правительственных чиновников
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт правительственных чиновников - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт правительственных чиновников
Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех кредитных карт правительственных чиновников на 30 дней, следует из пресс-релиза Белого дома. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:40:00+03:00
2025-02-27T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех кредитных карт правительственных чиновников на 30 дней, следует из пресс-релиза Белого дома. "Все кредитные карты, держателями которых являются сотрудники правительственных ведомств, будут считаться замороженными на 30 дней с момента публикации этого указа", - говорится в тексте постановления, опубликованного 26 февраля. Согласно документу, это касается всех сотрудников, за исключением тех, кто через них получает помощь в связи со стихийными бедствиями. Ранее департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что федеральная программа кредитных карт в США обошлась американским налогоплательщикам в прошлом финансовом году почти в 40 миллиардов долларов. Как отмечает газета New York Post, данные министерства труда США показывают, что в 2024 году в федеральном правительстве работало около 3 миллионов человек, при этом активных кредитных карт, связанных с госведомствами, больше, чем самих сотрудников Портал Wired ранее сообщал, что DOGE установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников в минимум четырех федеральных ведомствах США, в том числе в американском Агентстве по международному развитию (USAID). По словам источников, лимит скоро распространится на все правительственные ведомства. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Нынешний министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
https://ria.ru/20250212/usa-1998888801.html
https://ria.ru/20250227/tramp-2001842640.html
https://ria.ru/20250129/tramp-1996028104.html
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, скотт бессент, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Скотт Бессент, Агентство по международному развитию США
Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт правительственных чиновников

Трамп подписал указ о заморозке кредитных карт федеральных служащих на 30 дней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех кредитных карт правительственных чиновников на 30 дней, следует из пресс-релиза Белого дома.
«
"Все кредитные карты, держателями которых являются сотрудники правительственных ведомств, будут считаться замороженными на 30 дней с момента публикации этого указа", - говорится в тексте постановления, опубликованного 26 февраля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
NYT узнала, сколько федеральных служащих сократила администрация Трампа
12 февраля, 15:49
Согласно документу, это касается всех сотрудников, за исключением тех, кто через них получает помощь в связи со стихийными бедствиями.
Ранее департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил, что федеральная программа кредитных карт в США обошлась американским налогоплательщикам в прошлом финансовом году почти в 40 миллиардов долларов. Как отмечает газета New York Post, данные министерства труда США показывают, что в 2024 году в федеральном правительстве работало около 3 миллионов человек, при этом активных кредитных карт, связанных с госведомствами, больше, чем самих сотрудников
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы
Вчера, 01:59
Портал Wired ранее сообщал, что DOGE установил лимит расходов в 1 доллар для государственных кредитных карт чиновников в минимум четырех федеральных ведомствах США, в том числе в американском Агентстве по международному развитию (USAID). По словам источников, лимит скоро распространится на все правительственные ведомства.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Нынешний министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Суд в США приостановил решение Трампа заморозить федеральные гранты и займы
29 января, 04:05
 
В миреСШАДональд ТрампМайк ДжонсонСкотт БессентАгентство по международному развитию США
 
 
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