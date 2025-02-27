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Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph - РИА Новости, 27.02.2025
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13:36 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2001932645.html
Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph
Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph
Президент США Дональд Трамп своим соглашением с Киевом по полезным ископаемым фактически превращает Украину в экономическую колонию, в то время как ЕС оказался... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:36:00+03:00
2025-02-27T13:36:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
стефан сежурне
евросоюз
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим соглашением с Киевом по полезным ископаемым фактически превращает Украину в экономическую колонию, в то время как ЕС оказался на грани потери возможности пользоваться украинскими ресурсами, пишет британская газета Telegraph. Представитель Еврокомиссии Тома Ренье во вторник заявил, что Европейский союз на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с киевским режимом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам. "Полные условия сделок с США еще не опубликованы, но ... (представляется - ред), что Трамп потребовал то, что фактически превратит Украину в экономическую колонию", - сообщает издание. Как отмечает Telegraph, Украина должна была стать потенциальным альтернативным источником полезных ископаемых для ЕС, но теперь в ситуацию вмешались США. Ранее европейское интеграционное объединение уже заключило соглашение в сфере ресурсов с Украиной в рамках усилий по укреплению собственной экономики, "но теперь его, похоже, вытесняет Трамп", говорится в статье. Газета подчеркивает, что теперь Брюссель сталкивается с перспективой поиска альтернативных источников редкоземельных металлов, что может оказаться трудной задачей. "ЕС находится на грани потери ценных ресурсов на Украине: тех, которые, возможно, даже не будут эксплуатироваться США", - подытожило издание. Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
https://ria.ru/20250207/tramp-1997914687.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, стефан сежурне, евросоюз, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стефан Сежурне, Евросоюз, Еврокомиссия, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп превратил Украину в экономическую колонию, пишет Telegraph

Telegraph: Трамп фактически превращает Украину в экономическую колонию

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим соглашением с Киевом по полезным ископаемым фактически превращает Украину в экономическую колонию, в то время как ЕС оказался на грани потери возможности пользоваться украинскими ресурсами, пишет британская газета Telegraph.
Представитель Еврокомиссии Тома Ренье во вторник заявил, что Европейский союз на фоне диалога Украины и США по полезным ископаемым собирается реализовывать собственное соглашение с киевским режимом, которое было заключено несколько лет назад. По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефана Сежурне, Евросоюз предложил Украине "взаимовыгодное" соглашение по "критическим" минералам.
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"Полные условия сделок с США еще не опубликованы, но ... (представляется - ред), что Трамп потребовал то, что фактически превратит Украину в экономическую колонию", - сообщает издание.
Как отмечает Telegraph, Украина должна была стать потенциальным альтернативным источником полезных ископаемых для ЕС, но теперь в ситуацию вмешались США. Ранее европейское интеграционное объединение уже заключило соглашение в сфере ресурсов с Украиной в рамках усилий по укреплению собственной экономики, "но теперь его, похоже, вытесняет Трамп", говорится в статье.
Газета подчеркивает, что теперь Брюссель сталкивается с перспективой поиска альтернативных источников редкоземельных металлов, что может оказаться трудной задачей.
"ЕС находится на грани потери ценных ресурсов на Украине: тех, которые, возможно, даже не будут эксплуатироваться США", - подытожило издание.
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Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтефан СежурнеЕвросоюзЕврокомиссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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