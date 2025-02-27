https://ria.ru/20250227/tramp-2001913059.html

СМИ: Киев после победы Трампа не стал подписывать меморандум с Байденом

СМИ: Киев после победы Трампа не стал подписывать меморандум с Байденом - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: Киев после победы Трампа не стал подписывать меморандум с Байденом

Украинские чиновники в 2024 году несколько раз не являлись на подписание меморандума о взаимопонимании с США, а после победы Дональда Трампа на президентских... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:22:00+03:00

2025-02-27T12:22:00+03:00

2025-02-27T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские чиновники в 2024 году несколько раз не являлись на подписание меморандума о взаимопонимании с США, а после победы Дональда Трампа на президентских выборах заявили, что хотят подписать соглашение с новой американской администрацией, сообщает газета New York Times. По данным издания, Вашингтон и Киев осенью 2024 года были близки к подписанию соглашения, согласно которому украинская сторона обещала информировать американских партнеров о потенциальных проектах в сфере минеральных ресурсов. "(Заместитель госсекретаря при администрации экс-президента США Джо Байдена Хосе) Фернандес в прошлом октябре должен был подписать меморандум о взаимопонимании с вице-премьером Украины Юлией Свириденко... Однако... в день, на который было запланировано подписание, она не появилась в Вашингтоне", - говорится в публикации. Отмечается, что подписание соглашения было перенесено на ноябрь и должно было состояться в Варшаве. Однако туда Свириденко тоже не приехала. "К тому времени Трамп выиграл выборы, и украинские чиновники заявили американским дипломатам, что они предпочитают подписать соглашение с будущей администрацией", - пишет издание со ссылкой на источники. Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".

https://ria.ru/20250227/nato-2001893784.html

https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001854772.html

https://ria.ru/20250227/zelenskij-2001891052.html

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский