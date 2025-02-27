Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tramp-2001842640.html
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы
Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:59:00+03:00
2025-02-27T01:59:00+03:00
сша
дональд трамп
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698169_108:0:2966:1608_1920x0_80_0_0_0abb47cd6f488b2ca0162321d2d76609.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля расходов. Президент США подписал указ "о реализации инициативы об эффективности расходов" через профильное управление DOGE, возглавляемое миллиардером Илоном Маском. "Каждый руководитель ведомства должен оказывать содействие руководству команды DOGE в рамках создания централизованной технологической системы внутри ведомства по бесперебойной регистрации каждого платежа по контрактам и грантам, вместе с описанием каждой транзакции, подписанным сотрудником, одобрившим выплату", - говорится в указе, текст которого распространил Белый дом. Ведомствам поручено оценить все существующие контракты и гранты и прекращать выплаты, если это требуется для повышения эффективности, говорится в документе. Указ стал очередным усилием администрации Трампа по сокращению расходов и бюрократии.
https://ria.ru/20250226/mask-2001783054.html
https://ria.ru/20250226/tramp-2001812033.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001698169_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_6ede0a55cf83bf7b95ce12fa04b0fa1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы

Трамп потребовал от ведомств систематизировать расходы и отменить неэффективные

© AP Photo / John McDonnellДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / John McDonnell
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля расходов.
Президент США подписал указ "о реализации инициативы об эффективности расходов" через профильное управление DOGE, возглавляемое миллиардером Илоном Маском.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
WP сообщила о недовольстве в команде Трампа действиями Маска
Вчера, 17:49
"Каждый руководитель ведомства должен оказывать содействие руководству команды DOGE в рамках создания централизованной технологической системы внутри ведомства по бесперебойной регистрации каждого платежа по контрактам и грантам, вместе с описанием каждой транзакции, подписанным сотрудником, одобрившим выплату", - говорится в указе, текст которого распространил Белый дом.
Ведомствам поручено оценить все существующие контракты и гранты и прекращать выплаты, если это требуется для повышения эффективности, говорится в документе.
Указ стал очередным усилием администрации Трампа по сокращению расходов и бюрократии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата
Вчера, 20:17
 
СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала