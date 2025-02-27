https://ria.ru/20250227/tramp-2001842640.html
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы - РИА Новости, 27.02.2025
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы
Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:59:00+03:00
2025-02-27T01:59:00+03:00
2025-02-27T01:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля расходов. Президент США подписал указ "о реализации инициативы об эффективности расходов" через профильное управление DOGE, возглавляемое миллиардером Илоном Маском. "Каждый руководитель ведомства должен оказывать содействие руководству команды DOGE в рамках создания централизованной технологической системы внутри ведомства по бесперебойной регистрации каждого платежа по контрактам и грантам, вместе с описанием каждой транзакции, подписанным сотрудником, одобрившим выплату", - говорится в указе, текст которого распространил Белый дом. Ведомствам поручено оценить все существующие контракты и гранты и прекращать выплаты, если это требуется для повышения эффективности, говорится в документе. Указ стал очередным усилием администрации Трампа по сокращению расходов и бюрократии.
https://ria.ru/20250226/mask-2001783054.html
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сша, дональд трамп, илон маск
США, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы
Трамп потребовал от ведомств систематизировать расходы и отменить неэффективные