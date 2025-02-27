https://ria.ru/20250227/tramp-2001842640.html

Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы

Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы - РИА Новости, 27.02.2025

Трамп потребовал от федеральных ведомств систематизировать расходы

Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:59:00+03:00

2025-02-27T01:59:00+03:00

2025-02-27T01:59:00+03:00

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выпустил приказ для федеральных ведомств о прекращении выплат по контрактам, признанным неэффективными, и создании системы контроля расходов. Президент США подписал указ "о реализации инициативы об эффективности расходов" через профильное управление DOGE, возглавляемое миллиардером Илоном Маском. "Каждый руководитель ведомства должен оказывать содействие руководству команды DOGE в рамках создания централизованной технологической системы внутри ведомства по бесперебойной регистрации каждого платежа по контрактам и грантам, вместе с описанием каждой транзакции, подписанным сотрудником, одобрившим выплату", - говорится в указе, текст которого распространил Белый дом. Ведомствам поручено оценить все существующие контракты и гранты и прекращать выплаты, если это требуется для повышения эффективности, говорится в документе. Указ стал очередным усилием администрации Трампа по сокращению расходов и бюрократии.

https://ria.ru/20250226/mask-2001783054.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001812033.html

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сша, дональд трамп, илон маск