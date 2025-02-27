https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

Европа нанесла Трампу ответный удар

Европа нанесла Трампу ответный удар - РИА Новости, 27.02.2025

Европа нанесла Трампу ответный удар

Возбужденное в Румынии уголовное дело против Кэлина Джорджеску вывело историю с президентскими выборами в этой стране на новый уровень. До сих пор это был... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T08:00:00+03:00

2025-02-27T09:16:00+03:00

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Возбужденное в Румынии уголовное дело против Кэлина Джорджеску вывело историю с президентскими выборами в этой стране на новый уровень. До сих пор это был наиболее вопиющий пример закручивания политических гаек в Европе: после первого тура выборы там были отменены на ровном месте — просто потому, что наибольшее число голосов получил "неправильный" кандидат. Теперь же, после вчерашнего, Румыния стала горячей точкой трансатлантического противостояния, где Европа и глобалистские элиты, потерпевшие поражение за океаном, впервые показали зубы и нанесли чувствительный удар новому хозяину Белого дома и его команде. И надо признать, сделано это было мастерски, а дальнейшие события обещают быть еще более интересными.Публичная составляющая интриги начала закручиваться две недели назад — на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой громом среди ясного неба прозвучало выступление нового вице-президента США. От Джей Ди Вэнса ждали заявлений в поддержку западного единства в противостоянии Москве, а вместо этого он устроил Европе разнос и порку, обвинив в отходе от демократии, ограничении прав и свобод граждан, причем указание на румынские выборы как яркий пример происходящего прозвучало у него неоднократно.Тогда многие эксперты прогнозировали, что румыны возьмут под козырек и быстренько приведут у себя положение дел в соответствие с обновленными установками из Вашингтона. Однако вместо этого Бухарест закусил удила и пошел на эскалацию: вчера Кэлин Джорджеску (тот самый победивший в первом туре кандидат и набравший с тех пор дополнительную общественную поддержку) был задержан и доставлен на допрос в прокуратуру ровно в тот момент, когда направлялся в ЦИК для подачи документов для участия в новой президентской кампании. Он обвиняется по шести статьям: от финансовых нарушений в ходе избирательной кампании до призывов к действиям, направленным против конституционного строя. Ему грозит до 20 лет заключения. Параллельно были проведены обыски у людей из окружения политика.Теперь это не внутреннее румынское и даже не внутреннее европейское дело — своими вчерашними действиями Бухарест бросил открытый вызов Соединенным Штатам Америки, причем вызов максимально громкий и даже хамский. Говорить о независимости румынских элит, разумеется, не приходится: мы наблюдаем коллективную контратаку на Дональда Трампа либерально-глобалистских элит, для которых Европа теперь стала главной опорой и плацдармом.Сделанный ими шаг, надо признать, хорош в своей многослойной продуманности. С одной стороны, Румынию, маленькую бедную страну на задворках Восточной Европы, никому не жалко, включая ее собственные власти, и в этом смысле она — идеальный кандидат в жертвы гнева Дональда Трампа, если таковой случится. С другой стороны, Румыния — удобная мишень для проверки, а чего, собственно, вообще можно ожидать от новой вашингтонской администрации, на что они способны. За дело-то там взялись бодро — щепки во все стороны летят, но в основном это касается животрепещущих финансовых вопросов, будь то повышение эффективности государственных расходов США, принуждение союзников к менее выгодным условиям сотрудничества или выбивание долгов из Украины.Однако история вокруг румынских выборов — это практически чистая идеология для Вашингтона.Нынешней администрации США чрезвычайно не нравятся либерально-тоталитарные тенденции в западном мире. У себя в стране они их стремительно сворачивают и одновременно дают понять, что рассчитывают на аналогичные действия европейцев. Выражается это в том числе в громогласной поддержке правых популистов в Старом Свете — от Марин Ле Пен до "Альтернативы для Германии". И Кэлина Джорджеску.Однако вместо выполнения пожеланий/указаний американского сюзерена Европа взвинтила ставки, причем сделала это руками одного из самых малозначительных своих членов и в прямо-таки оскорбительной для американцев форме. Если Вашингтон ограничится выражением "серьезной озабоченности", это можно будет использовать для нанесения ущерба реноме американских властей: Трамп спустил румынам полученную оплеуху, поскольку ничего не может им сделать, даже когда они столь вопиющим образом попирают основы демократии. Если же Белый дом станет предпринимать меры по наведению "порядка и демократии" в Румынии в соответствии с собственными представлениями о прекрасном и правильном, он окажется вовлечен и увязнет ровно в тех же процессах, за которые столь яростно критикует предыдущую администрацию и которые, собственно, и завели Соединенные Штаты в системный кризис, из которого они теперь пытаются выбраться.Европа расставила Трампу и его администрации грамотную ловушку. Будет интересно понаблюдать, чем ответит на нее Вашингтон.

https://ria.ru/20250221/nato-2000925470.html

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https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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аналитика, европа, румыния, дональд трамп, сша, в мире