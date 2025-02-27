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СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг - РИА Новости, 27.02.2025
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Шоубиз
 
11:12 27.02.2025 (обновлено: 11:17 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/trakhtenberg-2001895061.html
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг
Организм умершей в среду американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень, сообщает американская газета New York Post со... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:12:00+03:00
2025-02-27T11:17:00+03:00
шоубиз
мишель трахтенберг
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организм умершей в среду американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники. В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет. "Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но её организм мог отторгнуть орган", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, заявившие, что Трахтенберг умерла по естественным причинам. Как отмечает издание со ссылкой на полицейских, смерть актрисы не выглядела "подозрительной". Телеканал NBC ранее сообщал, что для определения причины и характера смерти актрисы будет проведено вскрытие.
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мишель трахтенберг, в мире
Шоубиз, Мишель Трахтенберг, В мире
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг

NYP: организм актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень

© AP Photo / Invision/Omar VegaАмериканская актриса Мишель Трахтенберг
Американская актриса Мишель Трахтенберг - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Invision/Omar Vega
Американская актриса Мишель Трахтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организм умершей в среду американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет.
"Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но её организм мог отторгнуть орган", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, заявившие, что Трахтенберг умерла по естественным причинам.
Как отмечает издание со ссылкой на полицейских, смерть актрисы не выглядела "подозрительной".
Телеканал NBC ранее сообщал, что для определения причины и характера смерти актрисы будет проведено вскрытие.
 
ШоубизМишель ТрахтенбергВ мире
 
 
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