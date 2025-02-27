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СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг
Организм умершей в среду американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень, сообщает американская газета New York Post со... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Организм умершей в среду американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники. В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет. "Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но её организм мог отторгнуть орган", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, заявившие, что Трахтенберг умерла по естественным причинам. Как отмечает издание со ссылкой на полицейских, смерть актрисы не выглядела "подозрительной". Телеканал NBC ранее сообщал, что для определения причины и характера смерти актрисы будет проведено вскрытие.
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мишель трахтенберг, в мире
Шоубиз, Мишель Трахтенберг, В мире
СМИ назвали возможную причину смерти Мишель Трахтенберг
NYP: организм актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Организм умершей в среду американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень, сообщает американская газета New York Post
со ссылкой на источники.
В среду телеканал NBC сообщил, что актриса и телеведущая Мишель Трахтенберг, известная по ролям в фильме "Евротур" и сериалах "Сплетница" и "Баффи - истребительница вампиров", скончалась в возрасте 39 лет.
"Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, но её организм мог отторгнуть орган", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники, заявившие, что Трахтенберг умерла по естественным причинам.
Как отмечает издание со ссылкой на полицейских, смерть актрисы не выглядела "подозрительной".
Телеканал NBC ранее сообщал, что для определения причины и характера смерти актрисы будет проведено вскрытие.