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В Томске бывший боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта
В Томске бывший боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта - РИА Новости, 27.02.2025
В Томске бывший боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта
Полицейские задержали жителя Томска, который нокаутировал женщину при выходе из лифта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:53:00+03:00
2025-02-27T07:53:00+03:00
2025-02-27T10:34:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Томска, который нокаутировал женщину при выходе из лифта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.В полицию из больницы поступила информация, что из подъезда дома по улице Енисейской с телесными повреждениями госпитализировали 44-летнюю женщину. По предварительным данным, ее избил неизвестный."Полицейские незамедлительно прибыли на адрес, провели поквартирный обход дома, изучили записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев произошедшего. Таким образом они установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель поселка Светлый, который ранее занимался боксом, а в настоящее время работает мастером по ремонту холодильников", — написала Волк. По данным МВД, мужчина был в гостях у отца, где распивал спиртные напитки, а затем спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этот момент лифт ожидали две женщины и несовершеннолетняя дочь одной из них."Когда мужчина вышел из кабины, он внезапно нанес резкий удар в область головы одной из женщин. Она потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся", — добавила официальный представитель МВД. Мужчину задержали. Возбуждено дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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Кадры инцидента с мужчиной, который при выходе из лифта ударил женщину
Полицейские в Томске задержали бывшего боксера, который при выходе из лифта сильно ударил женщину, из-за чего она потеряла сознание.
Подозреваемого задержали, на допросе он заявил, что "просто вспылил".
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происшествия, россия, томск, ирина волк
Происшествия, Россия, Томск, Ирина Волк
В Томске бывший боксер нокаутировал женщину при выходе из лифта
В Томске бывший боксер нокаутировал 44-летнюю женщину при выходе из лифта