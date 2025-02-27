https://ria.ru/20250227/terrorist-2002017625.html

Двух боевиков "Азова"* внесли в перечень террористов и экстремистов

Двух боевиков "Азова"* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2025

Двух боевиков "Азова"* внесли в перечень террористов и экстремистов

Боевики террористической организации и запрещенного в РФ националистического объединения "Азов"* Александр Афонин** и Сергей Щепкив** внесены в перечень... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T18:03:00+03:00

2025-02-27T18:03:00+03:00

2025-02-27T18:03:00+03:00

россия

мариуполь

донецкая область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Боевики террористической организации и запрещенного в РФ националистического объединения "Азов"* Александр Афонин** и Сергей Щепкив** внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)...Физические лица... Афонин Александр Викторович**, 14.09.1996 года рождения, город Дельбацево Донецкой области Украины... Щепкив Сергей Романович** 02.07.1981 года рождения, село Новое село Львовской области Украины", - говорится на сайте ведомства.Ранее РИА Новости сообщал, что Афонин**, взводный медик "Азова"*, уроженец города Дебальцево, состоял в футбольном радикальном фанатском движении "Ультрас", большая часть участников этого движения перешла после 2014 года в националистические батальоны. В 2015-м во время дебальцевской операции, по данным следствия, передавал информацию о передвижении войск ДНР, публикуя их в своем аккаунте в Twitter. В 2016 году втайне от родителей переехал в Киев, в 2018-2019 годах ему начали приходить повестки на срочную службу, в 2020 году Афонин** поехал служить в Мариуполь в полк "Азов"*. В Генпрокуратуре РФ ранее уточнялось, что Щепкив** и ещё девять "азовцев" признали виновными в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также умышленном повреждении чужого имущества. Установлено, что подсудимые с 25 февраля по 19 марта 2022 года по приказам вышестоящего военнослужащего вели обстрелы из гаубицы Д-30 по жилым домам и социально значимым объектам Мариуполя, осуществив не менее 500 минометных выстрелов осколочно-фугасными снарядами. В результате были повреждены пять жилых домов, их собственникам причинен ущерб на 3 миллиона рублей. Жители домов не пострадали, поскольку в момент обстрелов находились в укрытиях* Террористическая организация, запрещенная на территории России..** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html

https://ria.ru/20250224/boevik-2001242777.html

россия

мариуполь

донецкая область

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россия, мариуполь, донецкая область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф