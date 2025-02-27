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Сотрудники магаданского казначейства направили термобелье для бойцов СВО
Сотрудники магаданского казначейства направили термобелье для бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Сотрудники магаданского казначейства направили термобелье для бойцов СВО
Сотрудники управления Федерального казначейства по Магаданской области отправили в зону СВО 22 комплекса термобелья, сообщает региональное отделение Народного... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T03:20:00+03:00
2025-02-27T03:20:00+03:00
2025-02-27T03:29:00+03:00
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магаданская область
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МАГАДАН, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники управления Федерального казначейства по Магаданской области отправили в зону СВО 22 комплекса термобелья, сообщает региональное отделение Народного фронта. "Народный фронт передаст в зону боевого соприкосновения двадцать два комплекта термобелья. Партию одежды для колымских бойцов закупила команда управления Федерального казначейства по Магаданской области. В видеоролике сотрудник ведомства Максим Волошин передаёт тёплый привет всем, кто сейчас на фронте. Добавим, что казначейство регулярно помогает бойцам и сотрудничает с Народным фронтом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250226/bashkirija-2001661189.html
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магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
Сотрудники магаданского казначейства направили термобелье для бойцов СВО
Сотрудники магаданского казначейства направили бойцам СВО термобелье