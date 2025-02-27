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Полиция Израиля признала терактом наезд автомобиля на пешеходов - РИА Новости, 27.02.2025
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19:36 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/terakt-2002048421.html
Полиция Израиля признала терактом наезд автомобиля на пешеходов
Полиция Израиля признала терактом наезд автомобиля на пешеходов - РИА Новости, 27.02.2025
Полиция Израиля признала терактом наезд автомобиля на пешеходов
Полиция Израиля признала инцидент с наездом автомобиля на пешеходов, в результате которого, пострадали семь человек, терактом, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:36:00+03:00
2025-02-27T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция Израиля признала инцидент с наездом автомобиля на пешеходов, в результате которого, пострадали семь человек, терактом, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. "Наезд на пешеходов недалеко от перекрестка Каркур - террористическая атака. Террористом оказался 53-летний палестинец из района Дженин, который находился в Израиле нелегально и был женат на гражданке Израиля. Террорист был нейтрализован", - говорится в сообщении. Ранее в четверг сообщалось о том, что автомобиль наехал на пешеходов на севере Израиля. Медики скорой помощи Израиля (MDA) заявили, что оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим на месте происшествия, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Полиция Израиля признала терактом наезд автомобиля на пешеходов

Полиция Израиля признала терактом наезд автомобиля на пешеходов в районе Каркур

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция Израиля признала инцидент с наездом автомобиля на пешеходов, в результате которого, пострадали семь человек, терактом, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
«
"Наезд на пешеходов недалеко от перекрестка Каркур - террористическая атака. Террористом оказался 53-летний палестинец из района Дженин, который находился в Израиле нелегально и был женат на гражданке Израиля. Террорист был нейтрализован", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг сообщалось о том, что автомобиль наехал на пешеходов на севере Израиля. Медики скорой помощи Израиля (MDA) заявили, что оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим на месте происшествия, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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