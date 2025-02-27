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Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
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02:18 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html
Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году
Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году
Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:18:00+03:00
2025-02-27T02:18:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
осаго
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, до августа 2021 года закон не позволял приобрести полис ОСАГО, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона "О техническом осмотре транспортных средств", используемые гражданами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру. "Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства", - объяснил Хаминский. Юрист обратил внимание, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.
https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), осаго
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), ОСАГО
Юрист рассказал о правилах прохождения техосмотра в 2025 году

Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев носит добровольный характер

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПункт технического осмотра
Пункт технического осмотра - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, диагностическую карту о пройденном техосмотре могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, до августа 2021 года закон не позволял приобрести полис ОСАГО, если автомобиль не прошел техосмотр и не имеет диагностической карты. Однако согласно новой редакции закона "О техническом осмотре транспортных средств", используемые гражданами в личных целях легковые машины и мотоциклы не подлежат обязательному техосмотру.
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"Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства", - объяснил Хаминский.
Юрист обратил внимание, что техосмотр остается добровольным для автовладельцев, использующих транспорт исключительно в личных целях и не предоставляющих на своей машине услуг такси.
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