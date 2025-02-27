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В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт
В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт - РИА Новости, 27.02.2025
В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт
В ЕС пока не знают, как скоро смогут принять ответные меры в случае введения США тарифов на европейский импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:58:00+03:00
2025-02-27T14:58:00+03:00
2025-02-27T14:58:00+03:00
брюссель
сша
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В ЕС пока не знают, как скоро смогут принять ответные меры в случае введения США тарифов на европейский импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы пока не можем сказать, как быстро мы сможем отреагировать, потому что пока не представляем, на какие конкретно меры мы будем реагировать. После того, как мы будем понимать, мы сможем оценить ответные шаги и их юридическое обоснование", - сказал он. Ранее Жилл заявил РИА Новости, что в Брюсселе выступают за открытый диалог с США по торговле и не хотят ввязываться в борьбу "друг против друга", однако готовы принимать ответные меры.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, сша, еврокомиссия, экономика
Брюссель, США, Еврокомиссия, Экономика
В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт
Представитель ЕК Жилл: ЕС пока не знает, как быстро отреагирует на тарифы США