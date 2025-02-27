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В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт - РИА Новости, 27.02.2025
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14:58 27.02.2025
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В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт
В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт - РИА Новости, 27.02.2025
В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт
В ЕС пока не знают, как скоро смогут принять ответные меры в случае введения США тарифов на европейский импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:58:00+03:00
2025-02-27T14:58:00+03:00
брюссель
сша
еврокомиссия
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В ЕС пока не знают, как скоро смогут принять ответные меры в случае введения США тарифов на европейский импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Мы пока не можем сказать, как быстро мы сможем отреагировать, потому что пока не представляем, на какие конкретно меры мы будем реагировать. После того, как мы будем понимать, мы сможем оценить ответные шаги и их юридическое обоснование", - сказал он. Ранее Жилл заявил РИА Новости, что в Брюсселе выступают за открытый диалог с США по торговле и не хотят ввязываться в борьбу "друг против друга", однако готовы принимать ответные меры.
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брюссель, сша, еврокомиссия, экономика
Брюссель, США, Еврокомиссия, Экономика
В ЕК затруднились с ответом о реакции на введение США тарифов на импорт

Представитель ЕК Жилл: ЕС пока не знает, как быстро отреагирует на тарифы США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В ЕС пока не знают, как скоро смогут принять ответные меры в случае введения США тарифов на европейский импорт, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
«
"Мы пока не можем сказать, как быстро мы сможем отреагировать, потому что пока не представляем, на какие конкретно меры мы будем реагировать. После того, как мы будем понимать, мы сможем оценить ответные шаги и их юридическое обоснование", - сказал он.
Ранее Жилл заявил РИА Новости, что в Брюсселе выступают за открытый диалог с США по торговле и не хотят ввязываться в борьбу "друг против друга", однако готовы принимать ответные меры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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