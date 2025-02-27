https://ria.ru/20250227/tanker-2001941264.html

Суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть-212"

Суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости, 27.02.2025

Суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть-212"

Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" административный штраф 30 тысяч рублей за нарушение... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:06:00+03:00

2025-02-27T14:06:00+03:00

2025-02-27T14:06:00+03:00

происшествия

краснодарский край

севастополь

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" административный штраф 30 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, передает корреспондент РИА Новости из суда. "Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев в судебном заседании дела по заявлению новороссийского транспортного прокурора о привлечении к ответственности по части 2 ст. 14. 43 Кодекса РФ в административных правонарушениях (нарушение требований технических регламентов - ред.) …решил привлечь общество с ограниченной ответственностью "Кама Шиппинг". Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказал судья. Ответчик заявил в суде, что при передвижении вне сезона плавания экипаж танкера руководствовался указаниями капитана порта, который якобы распорядился о следовании к судну-накопителю для перегрузки в составе каравана судов, однако судно-накопитель было не готово к приему груза. При этом само крушение судна в итоге произошел при попытке перехода танкера в убежище в период штормовой погоды. Кроме того, по данным компании, был нарушен только установленный сезон, но не районе плавания. Гособвинитель при этом заявил, что позиция судовладельца основана на искажении фактических обстоятельств и неправильном трактовании норм закона, а заявку на включение в состав каравана подавал именно агент судовладельца. "Согласно кодексу о торговом мореплавании, на капитана судна возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности мореплавания. Маршрут движения судна, включая порт погрузки и порт выгрузки, определяется судовладельцем. Капитан судна обеспечивает движение с соблюдением требований безопасности мореплавания. В сложившихся условиях, связанных с истечением сезона плавания в ноябре, общество осознанно продолжило движение в порт "Кавказ" для выгрузки. Доказательств невозможности выгрузки судна в ином безопасном месте, не представлено. Те доводы, о том, что они были включены в суточный план-график движения и расстановки судов и у них не было другой возможности, не соответствуют действительности - они могли отказаться от перехода в любой момент, это их право, а не обязанность ", - заявил прокурор. Как отметила в зале суда представитель судовладельца, компания планирует обжаловать решение суда. Две недели назад Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Волгатранснефти" - владельцу "Волгонефти-239" административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, такой же штраф был назначен "Волгонефти-109", "Волгонефти-270". Суд также вынес решения по судну "Прикамье", оштрафовав ООО "Кама Шиппинг" на 30 тысяч рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.-0-

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происшествия, краснодарский край, севастополь, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе