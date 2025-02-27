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Белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира - РИА Новости, 27.02.2025
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14:33 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/taksist-2001949548.html
Белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира
Белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира - РИА Новости, 27.02.2025
Белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира
Полиция в Белгородском районе задержала 43-летнего водителя такси, обвиняемого в краже почти полумиллиона рублей у незрячего пассажира, воспользовавшись... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:33:00+03:00
2025-02-27T14:33:00+03:00
происшествия
россия
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Белгородском районе задержала 43-летнего водителя такси, обвиняемого в краже почти полумиллиона рублей у незрячего пассажира, воспользовавшись доверием инвалида, мужчина перевёл с его банковского счёта крупную сумму, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. "В ОМВД России по Белгородскому району обратился 36-летний житель села Стрелецкое. Мужчина сообщил, что с его банковского счета похитили крупную сумму... В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний водитель такси", - говорится в сообщении. По данным полиции, потерпевший доверил водителю свой телефон с банковским приложением, попросив помочь с оплатой услуги. Водитель, воспользовавшись доверием, перевел с его счета вместо 200 рублей 200 тысяч. Злоумышленник добавил свой номер в телефон незрячего мужчины, предложив обращаться к нему за помощью. В тот же день, когда потерпевший позвонил таксисту с просьбой помочь с покупками, водитель вновь воспользовался его доверчивостью и похитил еще 286 тысяч рублей. Пропажа была обнаружена, когда знакомая потерпевшего увидела уведомления от банка о крупных переводах. "Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенных денег – 80 тысяч рублей – он уже вернул потерпевшему", - добавили в УМВД.
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белгородский район
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происшествия, россия, белгородский район, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгородский район, Белгородская область
Белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира

МВД: белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Белгородском районе задержала 43-летнего водителя такси, обвиняемого в краже почти полумиллиона рублей у незрячего пассажира, воспользовавшись доверием инвалида, мужчина перевёл с его банковского счёта крупную сумму, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
"В ОМВД России по Белгородскому району обратился 36-летний житель села Стрелецкое. Мужчина сообщил, что с его банковского счета похитили крупную сумму... В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний водитель такси", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, потерпевший доверил водителю свой телефон с банковским приложением, попросив помочь с оплатой услуги. Водитель, воспользовавшись доверием, перевел с его счета вместо 200 рублей 200 тысяч. Злоумышленник добавил свой номер в телефон незрячего мужчины, предложив обращаться к нему за помощью. В тот же день, когда потерпевший позвонил таксисту с просьбой помочь с покупками, водитель вновь воспользовался его доверчивостью и похитил еще 286 тысяч рублей. Пропажа была обнаружена, когда знакомая потерпевшего увидела уведомления от банка о крупных переводах.
"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенных денег – 80 тысяч рублей – он уже вернул потерпевшему", - добавили в УМВД.
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