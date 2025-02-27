Белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира
МВД: белгородский таксист украл почти полмиллиона рублей у незрячего пассажира
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Полиция в Белгородском районе задержала 43-летнего водителя такси, обвиняемого в краже почти полумиллиона рублей у незрячего пассажира, воспользовавшись доверием инвалида, мужчина перевёл с его банковского счёта крупную сумму, сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
"В ОМВД России по Белгородскому району обратился 36-летний житель села Стрелецкое. Мужчина сообщил, что с его банковского счета похитили крупную сумму... В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний водитель такси", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, потерпевший доверил водителю свой телефон с банковским приложением, попросив помочь с оплатой услуги. Водитель, воспользовавшись доверием, перевел с его счета вместо 200 рублей 200 тысяч. Злоумышленник добавил свой номер в телефон незрячего мужчины, предложив обращаться к нему за помощью. В тот же день, когда потерпевший позвонил таксисту с просьбой помочь с покупками, водитель вновь воспользовался его доверчивостью и похитил еще 286 тысяч рублей. Пропажа была обнаружена, когда знакомая потерпевшего увидела уведомления от банка о крупных переводах.
"Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенных денег – 80 тысяч рублей – он уже вернул потерпевшему", - добавили в УМВД.
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