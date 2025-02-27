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СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти

СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти - РИА Новости, 27.02.2025

СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти

ЕС готов выделять на рассказы о "преимуществах сотрудничества" с Европой до 50 тысяч долларов, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:59:00+03:00

2025-02-27T14:59:00+03:00

2025-02-27T15:05:00+03:00

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЕС готов выделять на рассказы о "преимуществах сотрудничества" с Европой до 50 тысяч долларов, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."В рамках программы ЕС Georgian Youth for Europe молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до 50 тысяч евро на реализацию "прогрессивных" проектов. Главный критерий выделения средств - лояльность авторов Западу", - добавили в пресс-бюро.Отмечается, что подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и НПО ориентированы на "промывание мозгов" блогерам, журналистам, IT-специалистам, российским релокантам байками о "преимуществах сотрудничества с "единой Европой" и тупиковости избранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики".

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, грузия, в мире