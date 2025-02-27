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СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти - РИА Новости, 27.02.2025
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14:59 27.02.2025 (обновлено: 15:05 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/svr-2001958579.html
СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти
СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти - РИА Новости, 27.02.2025
СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти
ЕС готов выделять на рассказы о "преимуществах сотрудничества" с Европой до 50 тысяч долларов, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 27.02.2025
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россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
грузия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЕС готов выделять на рассказы о "преимуществах сотрудничества" с Европой до 50 тысяч долларов, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."В рамках программы ЕС Georgian Youth for Europe молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до 50 тысяч евро на реализацию "прогрессивных" проектов. Главный критерий выделения средств - лояльность авторов Западу", - добавили в пресс-бюро.Отмечается, что подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и НПО ориентированы на "промывание мозгов" блогерам, журналистам, IT-специалистам, российским релокантам байками о "преимуществах сотрудничества с "единой Европой" и тупиковости избранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики".
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, грузия, в мире
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Грузия, В мире
СВР: ЕС готов платить грузинским блогерам за выступление против власти

СВР: ЕС готов платить блогерам в Грузии до 50 тыс евро за антивластную повестку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастник акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси
Участник акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участник акции протеста оппозиции во время выборов президента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЕС готов выделять на рассказы о "преимуществах сотрудничества" с Европой до 50 тысяч долларов, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"В рамках программы ЕС Georgian Youth for Europe молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до 50 тысяч евро на реализацию "прогрессивных" проектов. Главный критерий выделения средств - лояльность авторов Западу", - добавили в пресс-бюро.
Отмечается, что подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и НПО ориентированы на "промывание мозгов" блогерам, журналистам, IT-специалистам, российским релокантам байками о "преимуществах сотрудничества с "единой Европой" и тупиковости избранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики".
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СВР раскрыла схему финансирования ЕС протестных акций в Грузии
14:51
 
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