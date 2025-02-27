https://ria.ru/20250227/svr-2001956087.html

СВР раскрыла схему финансирования ЕС протестных акций в Грузии

СВР раскрыла схему финансирования ЕС протестных акций в Грузии - РИА Новости, 27.02.2025

СВР раскрыла схему финансирования ЕС протестных акций в Грузии

Евросоюз пытается активизировать антиправительственные акции в Грузии, в том числе путем финансирования протестующих, сообщило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:51:00+03:00

2025-02-27T14:51:00+03:00

2025-02-27T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Евросоюз пытается активизировать антиправительственные акции в Грузии, в том числе путем финансирования протестующих, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", — говорится в релизе.В службе уточнили, что ЕС прорабатывает вариант доставки валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении, если грузинские власти попытаются заблокировать каналы финансирования подрывных акций.По данным СВР, Евросоюз принял решение перейти в работе с грузинскими политиками от обещаний к давлению."Перед еэсовскими чиновниками поставлена задача активнее работать над сплочением оппозиционных грузинских партий "Единое национальное движение", "Ахали", "За Грузию", "Европейская Грузия", "Гирчи — больше свободы". Они призваны образовать единый кулак, направленный против правящей "Грузинской мечты", — указали в спецслужбе.Кроме того, ЕС попытается формировать антивластные настроения в Грузии у блогеров, журналистов, IT-специалистов, российских релокантов. Подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и НПО ориентированы на "промывание мозгов" этой фокусной группе байками о "преимуществах сотрудничества с "единой Европой" и тупиковости избранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики"."В рамках программы ЕС Georgian Youth for Europe молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до 50 тысяч евро на реализацию "прогрессивных" проектов. Главный критерий выделения средств — лояльность авторов Западу", — добавили в пресс-бюро.В СВР подчеркнули, что о теневой стороне активности Евросоюза в Закавказье нужно знать не только гражданам Грузии, уже давшим решительный ответ на европейские посягательства на суверенитет страны, но и европейским налогоплательщикам.

https://ria.ru/20250205/usaid-1997532733.html

https://ria.ru/20250226/zurabishvili-2001755886.html

https://ria.ru/20250225/gruzija-2001442916.html

https://ria.ru/20250127/serbija-1995664009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, россия, армения, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, тбилиси, в мире