СВР раскрыла схему финансирования ЕС протестных акций в Грузии
СВР: ЕС прорабатывает доставку валюты протестующим в Грузии через Армению
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Евросоюз пытается активизировать антиправительственные акции в Грузии, в том числе путем финансирования протестующих, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", — говорится в релизе.
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В службе уточнили, что ЕС прорабатывает вариант доставки валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении, если грузинские власти попытаются заблокировать каналы финансирования подрывных акций.
По данным СВР, Евросоюз принял решение перейти в работе с грузинскими политиками от обещаний к давлению.
"Перед еэсовскими чиновниками поставлена задача активнее работать над сплочением оппозиционных грузинских партий "Единое национальное движение", "Ахали", "За Грузию", "Европейская Грузия", "Гирчи — больше свободы". Они призваны образовать единый кулак, направленный против правящей "Грузинской мечты", — указали в спецслужбе.
Кроме того, ЕС попытается формировать антивластные настроения в Грузии у блогеров, журналистов, IT-специалистов, российских релокантов. Подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и НПО ориентированы на "промывание мозгов" этой фокусной группе байками о "преимуществах сотрудничества с "единой Европой" и тупиковости избранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики".
"В рамках программы ЕС Georgian Youth for Europe молодым грузинам будут предлагаться гранты в размере до 50 тысяч евро на реализацию "прогрессивных" проектов. Главный критерий выделения средств — лояльность авторов Западу", — добавили в пресс-бюро.
В СВР подчеркнули, что о теневой стороне активности Евросоюза в Закавказье нужно знать не только гражданам Грузии, уже давшим решительный ответ на европейские посягательства на суверенитет страны, но и европейским налогоплательщикам.