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В СВР рассказали о попытках ЕС формировать антивластные настроения в Грузии
В СВР рассказали о попытках ЕС формировать антивластные настроения в Грузии - РИА Новости, 27.02.2025
В СВР рассказали о попытках ЕС формировать антивластные настроения в Грузии
ЕС попытается формировать антивластные настроения в Грузии у блогеров, журналистов, IT-специалистов, российских релокантов, сообщили в четверг в пресс-бюро... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:51:00+03:00
2025-02-27T14:51:00+03:00
2025-02-27T15:06:00+03:00
евросоюз
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ЕС попытается формировать антивластные настроения в Грузии у блогеров, журналистов, IT-специалистов, российских релокантов, сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."В отдельное направление работы выделено "формирование антивластных настроений у наиболее динамичной части местной молодежи" - блогеров, журналистов, специалистов в области информационных технологий, а также их коллег из числа российских релокантов", - говорится в сообщении.Отмечается, что подконтрольные Брюсселю грузинские и европейские СМИ и НПО ориентированы на "промывание мозгов" этой фокусной группе байками о "преимуществах сотрудничества с "единой Европой" и тупиковости избранного "Грузинской мечтой" пророссийского вектора политики".В СВР подчеркнули, что о "теневой" стороне активности Евросоюза в Закавказье нужно знать не только гражданам Грузии, уже давшим чёткий и решительный ответ на европейские посягательства на суверенитет своей страны."Важно, чтобы об этом узнали европейские налогоплательщики, которых Брюссель по-прежнему призывает "потуже затягивать пояса" и кормиться баснями о "всемирном торжестве демократии", - заключили в СВР.
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евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, в мире, брюссель, европа
Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Грузия, В мире, Брюссель, Европа
В СВР рассказали о попытках ЕС формировать антивластные настроения в Грузии
СВР: ЕС формирует антивластные настроения в Грузии у блогеров и журналистов