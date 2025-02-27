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ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР
Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:49:00+03:00
2025-02-27T14:49:00+03:00
2025-02-27T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР
СВР: участникам протестов в Грузии из ЕС выделили по 120 евро за выступление