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ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР

ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025

ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР

Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:49:00+03:00

2025-02-27T14:49:00+03:00

2025-02-27T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.

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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия