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ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025
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14:49 27.02.2025 (обновлено: 14:55 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/svr-2001955401.html
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 27.02.2025
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР
Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:49:00+03:00
2025-02-27T14:55:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.
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в мире, грузия, тбилиси, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
В мире, Грузия, Тбилиси, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
ЕС выделил деньги участникам протестов в Грузии, заявили в СВР

СВР: участникам протестов в Грузии из ЕС выделили по 120 евро за выступление

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз выделил деньги на манифестации в Грузии - до 120 евро каждому участнику антиправительственных выступлений, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.
В службе добавили, что на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций ЕС прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СВР раскрыла схему финансирования ЕС протестных акций в Грузии
14:51
 
В миреГрузияТбилисиЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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