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В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии

В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии - РИА Новости, 27.02.2025

В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии

Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:46:00+03:00

2025-02-27T14:46:00+03:00

2025-02-27T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.

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евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, россия, в мире