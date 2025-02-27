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В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии - РИА Новости, 27.02.2025
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14:46 27.02.2025 (обновлено: 14:55 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/svr-2001954098.html
В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии
В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии - РИА Новости, 27.02.2025
В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии
Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:46:00+03:00
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евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
грузия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России."Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.
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евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), грузия, россия, в мире
Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Грузия, Россия, В мире
В СВР предупредили о попытках ЕС развернуть протестную активность в Грузии

СВР: ЕС пытается развернуть в Грузии уличную протестную активность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПамятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Евросоюз предпринимает попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Предпринимаются попытки развертывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин". Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день "работы", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В СВР рассказали о попытках ЕС формировать антивластные настроения в Грузии
14:51
 
ЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ГрузияРоссияВ мире
 
 
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