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Самарская таможня передала на СВО конфискованные автозапчасти - РИА Новости, 27.02.2025
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Надежные люди
 
15:17 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/svo-2001964727.html
Самарская таможня передала на СВО конфискованные автозапчасти
Самарская таможня передала на СВО конфискованные автозапчасти - РИА Новости, 27.02.2025
Самарская таможня передала на СВО конфискованные автозапчасти
Самарские таможенники передали в зону СВО незадекларированные автозапчасти на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщила Федеральная таможенная служба в своем... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:17:00+03:00
2025-02-27T15:17:00+03:00
надежные люди
сво
самарская область
таможня
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Самарские таможенники передали в зону СВО незадекларированные автозапчасти на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале. Самарские таможенники обнаружили более 7,4 тысячи незадекларированных свечей зажигания, автомобильных дисков и шин для иномарок в грузовике, который приехал на международный автомобильный пункт пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области. Коммерческая партия деталей перемещалась под видом товаров для личного пользования вместе с другими бывшими в употреблении товарами. "По решению суда товары были конфискованы и обращены в федеральную собственность. Самарская таможня передала конфискованные автозапчасти на более чем 10 миллионов рублей на нужды СВО", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250227/deputat-2001913282.html
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сво, самарская область, таможня
Надежные люди, СВО, Самарская область, таможня
Самарская таможня передала на СВО конфискованные автозапчасти

Самарские таможенники передали в зону СВО конфискованные автозапчасти

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТабличка на таможенном посте
Табличка на таможенном посте - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 27 фев - РИА Новости. Самарские таможенники передали в зону СВО незадекларированные автозапчасти на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.
Самарские таможенники обнаружили более 7,4 тысячи незадекларированных свечей зажигания, автомобильных дисков и шин для иномарок в грузовике, который приехал на международный автомобильный пункт пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области. Коммерческая партия деталей перемещалась под видом товаров для личного пользования вместе с другими бывшими в употреблении товарами.
"По решению суда товары были конфискованы и обращены в федеральную собственность. Самарская таможня передала конфискованные автозапчасти на более чем 10 миллионов рублей на нужды СВО", - говорится в сообщении ведомства.
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