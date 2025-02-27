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Закон о пробации могут распространить на экс-заключенных, вернувшихся с СВО - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/svo-2001957095.html
Закон о пробации могут распространить на экс-заключенных, вернувшихся с СВО
Закон о пробации могут распространить на экс-заключенных, вернувшихся с СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Закон о пробации могут распространить на экс-заключенных, вернувшихся с СВО
Необходимо наладить действие закона о пробации на бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации, эти люди требуют особого внимания, заявил председатель... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:55:00+03:00
2025-02-27T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Необходимо наладить действие закона о пробации на бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации, эти люди требуют особого внимания, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Бывшие заключенные, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у некоторых из них есть проблемы... Эти люди требуют особого внимания. Я напомню, что в этом году заработала система пробации, принят закон о пробации. Пробация – это такая система, которая позволяет работать с людьми, которые отбыли заключение в колониях", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам трехлетней работы СПЧ с начала проведения СВО, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава Совета отметил, что не все вернувшиеся из зоны спецоперации бывшие заключенные попадают в зону действия закона о пробации. Те заключенные, которые не ушли на СВО, а находятся в колониях, заранее готовятся к пробации, подают документы. "По военнослужащим сейчас ситуация хуже. Кроме того, центры пробации есть не во всех регионах. Многие НКО занимаются этой работой, но у НКО нет информации о том, что такие граждане прибывают в их населенные пункты. Вот надо наладить эту работу. В первую очередь, это работа информационная", - добавил он. В России с 1 января 2024 года вступили в силу первые два вида пробации: исполнительная и пенитенциарная. С 2025 года начался срок реализации постпенитенциарной пробации.
https://ria.ru/20250128/putin-1995994006.html
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общество, россия, валерий фадеев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Валерий Фадеев
Закон о пробации могут распространить на экс-заключенных, вернувшихся с СВО

СПЧ призвал распространить закон о пробации на экс-заключенных, воевавших на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Необходимо наладить действие закона о пробации на бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации, эти люди требуют особого внимания, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Бывшие заключенные, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у некоторых из них есть проблемы... Эти люди требуют особого внимания. Я напомню, что в этом году заработала система пробации, принят закон о пробации. Пробация – это такая система, которая позволяет работать с людьми, которые отбыли заключение в колониях", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам трехлетней работы СПЧ с начала проведения СВО, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Глава Совета отметил, что не все вернувшиеся из зоны спецоперации бывшие заключенные попадают в зону действия закона о пробации. Те заключенные, которые не ушли на СВО, а находятся в колониях, заранее готовятся к пробации, подают документы.
"По военнослужащим сейчас ситуация хуже. Кроме того, центры пробации есть не во всех регионах. Многие НКО занимаются этой работой, но у НКО нет информации о том, что такие граждане прибывают в их населенные пункты. Вот надо наладить эту работу. В первую очередь, это работа информационная", - добавил он.
В России с 1 января 2024 года вступили в силу первые два вида пробации: исполнительная и пенитенциарная. С 2025 года начался срок реализации постпенитенциарной пробации.
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