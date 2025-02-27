Закон о пробации могут распространить на экс-заключенных, вернувшихся с СВО
СПЧ призвал распространить закон о пробации на экс-заключенных, воевавших на СВО
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Необходимо наладить действие закона о пробации на бывших заключенных, вернувшихся из зоны спецоперации, эти люди требуют особого внимания, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Бывшие заключенные, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у некоторых из них есть проблемы... Эти люди требуют особого внимания. Я напомню, что в этом году заработала система пробации, принят закон о пробации. Пробация – это такая система, которая позволяет работать с людьми, которые отбыли заключение в колониях", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции, посвященной результатам трехлетней работы СПЧ с начала проведения СВО, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Глава Совета отметил, что не все вернувшиеся из зоны спецоперации бывшие заключенные попадают в зону действия закона о пробации. Те заключенные, которые не ушли на СВО, а находятся в колониях, заранее готовятся к пробации, подают документы.
"По военнослужащим сейчас ситуация хуже. Кроме того, центры пробации есть не во всех регионах. Многие НКО занимаются этой работой, но у НКО нет информации о том, что такие граждане прибывают в их населенные пункты. Вот надо наладить эту работу. В первую очередь, это работа информационная", - добавил он.
В России с 1 января 2024 года вступили в силу первые два вида пробации: исполнительная и пенитенциарная. С 2025 года начался срок реализации постпенитенциарной пробации.
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