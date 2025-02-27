https://ria.ru/20250227/svo-2001918371.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.02.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:42:00+03:00

2025-02-27T12:42:00+03:00

2025-02-27T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность