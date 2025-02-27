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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 27.02.2025 (обновлено: 12:47 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/svo-2001918371.html
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 27.02.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:42:00+03:00
2025-02-27T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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донецкая народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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