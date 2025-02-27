https://ria.ru/20250227/svetofor-2001888281.html
На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений
На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений - РИА Новости, 27.02.2025
На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений
Два магазина сети "Светофор" в станицах Полтавской и Марьянской Краснодарского края закрыты на неделю из-за нарушения санитарных норм, сообщили в ГУФССП по... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:40:00+03:00
2025-02-27T10:40:00+03:00
2025-02-27T10:40:00+03:00
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Два магазина сети "Светофор" в станицах Полтавской и Марьянской Краснодарского края закрыты на неделю из-за нарушения санитарных норм, сообщили в ГУФССП по региону. "В Красноармейское районное отделение ГУФССП России по Краснодарскому краю поступили исполнительные документы о приостановке деятельности двух магазинов сети "Светофор". Документы данной категории подлежат немедленному исполнению, судебные приставы оперативно опечатали входные группы торговых помещений, расположенных в станицах Полтавской и Марьянской", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверка выявила "грубое нарушение ряда санитарных требований". Так, проверяющие обнаружили возле товара следы жизнедеятельности грызунов. Кроме того, в магазинах нарушались условия хранения и обработки уборочного инвентаря, стирки санитарной одежды. Работу двух магазинов приостановили на неделю, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html
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происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений
На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли на неделю из-за нарушений