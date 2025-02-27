https://ria.ru/20250227/svetofor-2001888281.html

На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений

На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений - РИА Новости, 27.02.2025

На Кубани два магазина сети "Светофор" закрыли из-за нарушений

Два магазина сети "Светофор" в станицах Полтавской и Марьянской Краснодарского края закрыты на неделю из-за нарушения санитарных норм, сообщили в ГУФССП по... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:40:00+03:00

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происшествия

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Два магазина сети "Светофор" в станицах Полтавской и Марьянской Краснодарского края закрыты на неделю из-за нарушения санитарных норм, сообщили в ГУФССП по региону. "В Красноармейское районное отделение ГУФССП России по Краснодарскому краю поступили исполнительные документы о приостановке деятельности двух магазинов сети "Светофор". Документы данной категории подлежат немедленному исполнению, судебные приставы оперативно опечатали входные группы торговых помещений, расположенных в станицах Полтавской и Марьянской", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверка выявила "грубое нарушение ряда санитарных требований". Так, проверяющие обнаружили возле товара следы жизнедеятельности грызунов. Кроме того, в магазинах нарушались условия хранения и обработки уборочного инвентаря, стирки санитарной одежды. Работу двух магазинов приостановили на неделю, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250214/moskva-1999476834.html

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происшествия, краснодарский край, россия