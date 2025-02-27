https://ria.ru/20250227/svetofor-2001851139.html

В торговой сети "Светофор" в Приамурье выявили грубые нарушения

В торговой сети "Светофор" в Приамурье выявили грубые нарушения - РИА Новости, 27.02.2025

В торговой сети "Светофор" в Приамурье выявили грубые нарушения

Внеплановые проверки управления Роспотребнадзора Приамурья торговой сети магазинов "Светофор" выявили свыше 190 грубых нарушений, в том числе продажу продукции... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:27:00+03:00

2025-02-27T05:27:00+03:00

2025-02-27T05:27:00+03:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Внеплановые проверки управления Роспотребнадзора Приамурья торговой сети магазинов "Светофор" выявили свыше 190 грубых нарушений, в том числе продажу продукции с истекшим сроком годности, неисправные холодильники, обвешивание и обсчёт, сообщает пресс-служба ведомства. Проверки проводились по поручению правительства РФ. В ходе восьми контрольных мероприятий специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отобрали и исследовали 47 образцов мясной и молочной продукции, в том числе консервированной, а также продукции легкой промышленности. Доля молочной продукции с нарушениями обязательных требований составила 36%. "Выявлено 191 нарушение обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, среди которых: реализация продукции с истекшим сроком годности; несоблюдение требований к условиям хранения и реализации пищевой продукции (отсутствие или неисправность холодильного оборудования и несоблюдение товарного соседства); отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки персонала, контактирующего с пищевыми продуктами", - говорится в сообщении. Также специалисты выявили 115 нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей, среди которых: отсутствие сведений о документах, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям; введение в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств товаров; обсчет и обвешивание, уточнили в ведомстве. По итогам проверок изъято 30 партий небезопасной продукции общим объемом около 4,7 тонн. Выдано 41 предписание должностного лица "О приостановке реализации продукции", "Об утилизации продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов", "О разработке программ по предотвращению причинения вреда", "Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства". Составлен 81 протокол об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20250221/rospotrebnadzor-2000691356.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)