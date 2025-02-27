Самолет МЧС России забрал из Сухума пациентов, нуждающихся в медпомощи
Самолет МЧС России забрал из Сухума восемь пациентов, нуждающихся в медпомощи
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Самолет МЧС России забрал из сухумского аэропорта в Абхазии восемь пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе троих детей, сообщил и.о. министра здравоохранения республики Эдуард Бутба.
Седьмого февраля сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме. Ранее в четверг сообщалось, что из российской столицы в абхазскую вылетел спецборт санитарной эвакуации МЧС России. Самолет Ил-76 оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете.
"Восемь пациентов отправятся на лечение в московские клиники самолетом МЧС, который приземлился в сухумском аэропорту. Такая акция проходит впервые и при личном контроле главы Минздрава России", - сказал Бутба на брифинге в воздушной гавани.
По его словам, перед тем как было принято это решение, в центре телемедицины при Республиканской больнице в Сухуме прошли консультации. "При поддержке Минздрава России в Республиканской больнице был открыт центр телемедицины. С помощью этой связи с российскими врачами были принято решение отправить на лечение в РФ именно этих пациентов", - рассказал глава минздрава Абхазии.
Он отметил, что среди восьми названных пациентов трое детей. Двоим из них поставили диагнозы в ходе диспансеризации школьников, которая проходит в Абхазии при поддержке Минздрава РФ, указал Бутба. "Двое из троих детей, которые отправляются в Москву, это те, кто прошел диспансеризацию. У них были выявлены заболевания, лечение которых в Абхазии невозможно", - подчеркнул руководитель министерства.
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии
23 февраля, 16:53