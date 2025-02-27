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Самолет МЧС России забрал из Сухума пациентов, нуждающихся в медпомощи - РИА Новости, 27.02.2025
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11:54 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/suhum-2001904616.html
Самолет МЧС России забрал из Сухума пациентов, нуждающихся в медпомощи
Самолет МЧС России забрал из Сухума пациентов, нуждающихся в медпомощи - РИА Новости, 27.02.2025
Самолет МЧС России забрал из Сухума пациентов, нуждающихся в медпомощи
Самолет МЧС России забрал из сухумского аэропорта в Абхазии восемь пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе троих детей,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:54:00+03:00
2025-02-27T11:54:00+03:00
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СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Самолет МЧС России забрал из сухумского аэропорта в Абхазии восемь пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе троих детей, сообщил и.о. министра здравоохранения республики Эдуард Бутба. Седьмого февраля сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме. Ранее в четверг сообщалось, что из российской столицы в абхазскую вылетел спецборт санитарной эвакуации МЧС России. Самолет Ил-76 оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете. "Восемь пациентов отправятся на лечение в московские клиники самолетом МЧС, который приземлился в сухумском аэропорту. Такая акция проходит впервые и при личном контроле главы Минздрава России", - сказал Бутба на брифинге в воздушной гавани. По его словам, перед тем как было принято это решение, в центре телемедицины при Республиканской больнице в Сухуме прошли консультации. "При поддержке Минздрава России в Республиканской больнице был открыт центр телемедицины. С помощью этой связи с российскими врачами были принято решение отправить на лечение в РФ именно этих пациентов", - рассказал глава минздрава Абхазии. Он отметил, что среди восьми названных пациентов трое детей. Двоим из них поставили диагнозы в ходе диспансеризации школьников, которая проходит в Абхазии при поддержке Минздрава РФ, указал Бутба. "Двое из троих детей, которые отправляются в Москву, это те, кто прошел диспансеризацию. У них были выявлены заболевания, лечение которых в Абхазии невозможно", - подчеркнул руководитель министерства.
https://ria.ru/20250226/rossija-2001798943.html
https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html
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россия, абхазия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, в мире
Россия, Абхазия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, В мире
Самолет МЧС России забрал из Сухума пациентов, нуждающихся в медпомощи

Самолет МЧС России забрал из Сухума восемь пациентов, нуждающихся в медпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 27 фев - РИА Новости. Самолет МЧС России забрал из сухумского аэропорта в Абхазии восемь пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе троих детей, сообщил и.о. министра здравоохранения республики Эдуард Бутба.
Седьмого февраля сухумский аэропорт впервые более чем за 30 лет принял рейс из Москвы, полет совершался в тестовом режиме. Ранее в четверг сообщалось, что из российской столицы в абхазскую вылетел спецборт санитарной эвакуации МЧС России. Самолет Ил-76 оснащен всем необходимым оборудованием для транспортировки пострадавших. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволяют оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете.
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"Восемь пациентов отправятся на лечение в московские клиники самолетом МЧС, который приземлился в сухумском аэропорту. Такая акция проходит впервые и при личном контроле главы Минздрава России", - сказал Бутба на брифинге в воздушной гавани.
По его словам, перед тем как было принято это решение, в центре телемедицины при Республиканской больнице в Сухуме прошли консультации. "При поддержке Минздрава России в Республиканской больнице был открыт центр телемедицины. С помощью этой связи с российскими врачами были принято решение отправить на лечение в РФ именно этих пациентов", - рассказал глава минздрава Абхазии.
Он отметил, что среди восьми названных пациентов трое детей. Двоим из них поставили диагнозы в ходе диспансеризации школьников, которая проходит в Абхазии при поддержке Минздрава РФ, указал Бутба. "Двое из троих детей, которые отправляются в Москву, это те, кто прошел диспансеризацию. У них были выявлены заболевания, лечение которых в Абхазии невозможно", - подчеркнул руководитель министерства.
Политический деятель Абхазии Бадра Гунба и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения Центральной клинической республиканской больницы в Сухуме. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Россия готова изменить правила оказания медпомощи гражданам Абхазии
23 февраля, 16:53
 
РоссияАбхазияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76В мире
 
 
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