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В Испании задержали мужчину за угрозы взрывов в школах
В Испании задержали мужчину за угрозы взрывов в школах - РИА Новости, 27.02.2025
В Испании задержали мужчину за угрозы взрывов в школах
Полиция Испании задержала мужчину, который разослал угрозы взрывов в учебных заведениях нескольких муниципалитетов автономного сообщества Валенсия, что привело... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:54:00+03:00
2025-02-27T11:54:00+03:00
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МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Полиция Испании задержала мужчину, который разослал угрозы взрывов в учебных заведениях нескольких муниципалитетов автономного сообщества Валенсия, что привело к эвакуации школ и отмене занятий, сообщает газета Pais с ссылкой на источники.По информации издания, "хотя следователи не придали значения этим угрозам, они утверждают, что школы были закрыты в качестве превентивной меры. "Он был нашим старым знакомым", - говорят источники, близкие к следствию, и отмечают, что ранее судимый задержанный возраста 23 лет признал себя автором электронных писем с угрозами.Ранее в пресс-службе гражданской гвардии Испании сказали РИА Новости, что подозреваемый отправил электронные письма в школы муниципалитетов Чива, Буньоль, Ятова и Сьете-Агвас, угрожая "убить как можно больше людей" с помощью взрывных устройств. Сотрудники гражданской гвардии ведут профилактическое наблюдение за школами, находящимися под угрозой.
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россия
В Испании задержали мужчину за угрозы взрывов в школах
Полиция Испании задержала мужчину за угрозы взрывов в школах
МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Полиция Испании задержала мужчину, который разослал угрозы взрывов в учебных заведениях нескольких муниципалитетов автономного сообщества Валенсия, что привело к эвакуации школ и отмене занятий, сообщает газета Pais с ссылкой на источники.
По информации издания, "хотя следователи не придали значения этим угрозам, они утверждают, что школы были закрыты в качестве превентивной меры. "Он был нашим старым знакомым", - говорят источники, близкие к следствию, и отмечают, что ранее судимый задержанный возраста 23 лет признал себя автором электронных писем с угрозами.
Ранее в пресс-службе гражданской гвардии Испании сказали РИА Новости, что подозреваемый отправил электронные письма в школы муниципалитетов Чива, Буньоль, Ятова и Сьете-Агвас, угрожая "убить как можно больше людей" с помощью взрывных устройств. Сотрудники гражданской гвардии ведут профилактическое наблюдение за школами, находящимися под угрозой.