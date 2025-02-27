https://ria.ru/20250227/sud-2001953135.html

Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию

Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию - РИА Новости, 27.02.2025

Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию

Второй западный окружной суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии сооснователя журнала DOXA* (признана в РФ нежелательной организацией и иностранным... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:47:00+03:00

2025-02-27T14:47:00+03:00

2025-02-27T14:47:00+03:00

происшествия

справки

россия

москва

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973369261_0:162:1596:1059_1920x0_80_0_0_f1e16e8a885825ab1431bf8e27a6f586.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Второй западный окружной суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии сооснователя журнала DOXA* (признана в РФ нежелательной организацией и иностранным агентом) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Арамяна к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в середине сентября 2024 года заочно арестовал Арамяна. Ему заочно было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян объявлен в международный розыск. Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном по делу о вовлечении подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову. Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA стали носить общественно-политический характер.Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. Арамян также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html

https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html

https://ria.ru/20240918/sledstvie-1973367665.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, справки, россия, москва, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)