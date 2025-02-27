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Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию - РИА Новости, 27.02.2025
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14:47 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/sud-2001953135.html
Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию
Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию - РИА Новости, 27.02.2025
Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию
Второй западный окружной суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии сооснователя журнала DOXA* (признана в РФ нежелательной организацией и иностранным... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:47:00+03:00
2025-02-27T14:47:00+03:00
происшествия
справки
россия
москва
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
госдума рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Второй западный окружной суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии сооснователя журнала DOXA* (признана в РФ нежелательной организацией и иностранным агентом) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Арамяна к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд Москвы в середине сентября 2024 года заочно арестовал Арамяна. Ему заочно было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян объявлен в международный розыск. Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном по делу о вовлечении подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову. Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA стали носить общественно-политический характер.Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ. Арамян также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html
https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html
https://ria.ru/20240918/sledstvie-1973367665.html
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происшествия, справки, россия, москва, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Справки, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию

Суд в Москве заочно приговорил сооснователя DOXA к десяти годам колонии

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАрмен Арамян
Армен Арамян - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Армен Арамян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Второй западный окружной суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии сооснователя журнала DOXA* (признана в РФ нежелательной организацией и иностранным агентом) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Арамяна к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск
15 октября 2024, 04:26
Басманный суд Москвы в середине сентября 2024 года заочно арестовал Арамяна. Ему заочно было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян объявлен в международный розыск.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном по делу о вовлечении подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову.
Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали.
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA стали носить общественно-политический характер.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии
7 ноября 2024, 19:01
Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.
Арамян также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
Армен Арамян - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Следствие попросило заочно арестовать сооснователя DOXA*
18 сентября 2024, 12:53
 
ПроисшествияСправкиРоссияМоскваДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФГосдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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