Сооснователя DOXA* заочно осудили за призывы к терроризму и фейки про армию
Суд в Москве заочно приговорил сооснователя DOXA к десяти годам колонии
Армен Арамян. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Второй западный окружной суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии сооснователя журнала DOXA* (признана в РФ нежелательной организацией и иностранным агентом) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Арамяна к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.
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Басманный суд Москвы в середине сентября 2024 года заочно арестовал Арамяна. Ему заочно было предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Арамян объявлен в международный розыск.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном по делу о вовлечении подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания Марию Меньшикову.
Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали.
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA стали носить общественно-политический характер.
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Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией в России по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.
Арамян также внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* СМИ, внесенные в список террористов и экстремистов
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