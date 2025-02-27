https://ria.ru/20250227/sud-2001905471.html
Суд приостановил права американской Roust Corporation в российской компании
Суд приостановил права американской Roust Corporation в российской компании - РИА Новости, 27.02.2025
Суд приостановил права американской Roust Corporation в российской компании
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права американской холдинговой компании Roust... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:57:00+03:00
2025-02-27T11:57:00+03:00
2025-02-27T11:58:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства финансов России приостановил корпоративные права американской холдинговой компании Roust Corporation в российской экономически значимой организации ООО "Русский Стандарт Водка" до 31 декабря 2025 года, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения обращения Минфина. По данным "БИР-Аналитик", доля американской компании в ООО "Русский Стандарт Водка" - почти 91%, остальное – у АО "Руст Инк.", которое принадлежит АО "Руст Россия". Ранее в четверг этот же суд по заявлению Минфина приостановил корпоративные права кипрской Pasalba Limited в АО "Руст Россия", которое тоже входит в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Доля Pasalba в этой компании – 99,9%.
https://ria.ru/20240816/minpromtorg-1966537781.html
московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Московская область (Подмосковье), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Суд приостановил права американской Roust Corporation в российской компании
Суд приостановил права компании Roust Corporation в ООО "Русский Стандарт Водка"