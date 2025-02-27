https://ria.ru/20250227/sud-2001844374.html
Суд утвердил 16-летний срок студенту из Москвы за попытку поджечь военкомат
Суд утвердил 16-летний срок студенту из Москвы за попытку поджечь военкомат - РИА Новости, 27.02.2025
Суд утвердил 16-летний срок студенту из Москвы за попытку поджечь военкомат
Апелляционный военный суд признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву, которому назначили 16 лет колонии по делу о подготовке к поджогу... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:48:00+03:00
2025-02-27T02:48:00+03:00
2025-02-27T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву, которому назначили 16 лет колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказал собеседник агентства. Приговор Оруджеву военный суд вынес в октябре 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима. По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь здание. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату. Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.
https://ria.ru/20241218/podzhog-1989882756.html
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Происшествия, Россия, Москва
Суд утвердил 16-летний срок студенту из Москвы за попытку поджечь военкомат
Суд утвердил 16-летний срок московскому студенту за попытку поджечь военкомат
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор московскому студенту Ибрагиму Оруджеву, которому назначили 16 лет колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказал собеседник агентства.
Приговор Оруджеву военный суд вынес в октябре 2024 года. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, статьи 205 УК РФ
(подготовка к совершению теракта) и по части 1 статьи 205.3 УК РФ (обучение террористической деятельности). В ходе прений сторон обвинение запрашивало 18 лет колонии строгого режима.
По данным обвинения, студент, находясь под влиянием запрещенных украинских националистических организаций, научился в интернете изготавливать взрывчатку и проводил около военкомата разведку на местности, чтобы затем поджечь здание. В ходе обыска у него нашли книги и записи по изготовлению взрывчатки, а в телефоне - фото прохода к военкомату.
Оруджев себя виновным не признает. По версии защиты, он лишь хотел сфотографировать график работы военкомата, чтобы затем встать на воинский учет.