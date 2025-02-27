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В Нижнем Новгороде студенты вышли на улицы с плакатами "Зай, рожай!" - РИА Новости, 27.02.2025
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16:51 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/studenty-2001997088.html
В Нижнем Новгороде студенты вышли на улицы с плакатами "Зай, рожай!"
В Нижнем Новгороде студенты вышли на улицы с плакатами "Зай, рожай!" - РИА Новости, 27.02.2025
В Нижнем Новгороде студенты вышли на улицы с плакатами "Зай, рожай!"
Нижегородские студенты стали участниками флешмоба в поддержку материнства, выйдя на улицы с плакатом "Зай, рожай!", сообщил нижегородский институт... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:51:00+03:00
2025-02-27T16:51:00+03:00
общество
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Нижегородские студенты стали участниками флешмоба в поддержку материнства, выйдя на улицы с плакатом "Зай, рожай!", сообщил нижегородский институт демографического развития. Студенты Нижнего Новгорода приняли участие в акции в поддержку новой демографической инициативы, введенной в регионе, – выплате в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам, которые встали на учет в женскую консультацию. "Организаторами и участниками флешмоба выступили учащиеся сразу нескольких университетов города. Молодые люди встали рядом с вузами перед началом первой пары, держа в руках плакаты "Зай, рожай!", чтобы привлечь внимание сокурсниц и общественности к вопросам беременности и рождаемости", - говорится в сообщении. По словам одного из участников флешмоба, финансовая поддержка от властей — это сильный стимул для молодых пар решиться на материнство. Ранее в Нижегородской области начали действовать дополнительные меры поддержки для молодых семей. Например, с начала текущего года родители, чей возраст не превышает 35 лет, могут получить 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Мера доступна родителям с пропиской в регионе.
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общество, нижний новгород, нижегородская область
Общество, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде студенты вышли на улицы с плакатами "Зай, рожай!"

Нижегородские студенты провели флешмоб за материнство с плакатами "Зай, рожай!"

© Фото : АНО "Институт демографического развития"Участник акции в поддержку новой демографической инициативы в Нижнем Новгороде
Участник акции в поддержку новой демографической инициативы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : АНО "Институт демографического развития"
Участник акции в поддержку новой демографической инициативы в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Нижегородские студенты стали участниками флешмоба в поддержку материнства, выйдя на улицы с плакатом "Зай, рожай!", сообщил нижегородский институт демографического развития.
Студенты Нижнего Новгорода приняли участие в акции в поддержку новой демографической инициативы, введенной в регионе, – выплате в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам, которые встали на учет в женскую консультацию.
© Фото : АНО "Институт демографического развития"Участник акции в поддержку новой демографической инициативы в Нижнем Новгороде
Участник акции в поддержку новой демографической инициативы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : АНО "Институт демографического развития"
Участник акции в поддержку новой демографической инициативы в Нижнем Новгороде
"Организаторами и участниками флешмоба выступили учащиеся сразу нескольких университетов города. Молодые люди встали рядом с вузами перед началом первой пары, держа в руках плакаты "Зай, рожай!", чтобы привлечь внимание сокурсниц и общественности к вопросам беременности и рождаемости", - говорится в сообщении.
По словам одного из участников флешмоба, финансовая поддержка от властей — это сильный стимул для молодых пар решиться на материнство.
Ранее в Нижегородской области начали действовать дополнительные меры поддержки для молодых семей. Например, с начала текущего года родители, чей возраст не превышает 35 лет, могут получить 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Мера доступна родителям с пропиской в регионе.
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