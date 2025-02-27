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В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте - РИА Новости, 27.02.2025
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12:20 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/striptiz-2001912044.html
В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте
В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте - РИА Новости, 27.02.2025
В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте
Минсоцзащиты Хабаровского края проведет проверку в отношении руководителя дома престарелых Комсомольска-на-Амуре, где на концерте в честь 23 февраля аниматор в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:20:00+03:00
2025-02-27T12:20:00+03:00
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Минсоцзащиты Хабаровского края проведет проверку в отношении руководителя дома престарелых Комсомольска-на-Амуре, где на концерте в честь 23 февраля аниматор в костюме Бабы Яги исполнил "стриптиз", сообщил РИА Новости представитель министерства. В соцсетях разошлось видео, снятое в доме престарелых. На нем перед присутствующими выступает аниматор в ростовой кукле Бабы Яги, исполняя танец и раздеваясь. В Telegram-каналах отмечалось, что это был концерт в честь 23 февраля. "На плановой основе для граждан, проживающих в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты края, проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным датам. Сценарный план мероприятий утверждается руководителем учреждения. В настоящее время министерство социальной защиты края принято решение о проведении служебной проверки в отношении руководителя учреждения, в рамках которой будет дана индивидуальная оценка действий", - сказал собеседник. В комментариях к видео в Telegram-каналах сообщалось, что аниматор выступал для сотрудников учреждения, а не для постояльцев. В министерстве пока не прокомментировали этот вопрос.
https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html
хабаровский край
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хабаровский край, комсомольск-на-амуре, общество
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Общество
В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте

В Хабаровском крае проверят дом престарелых из-за стриптиза Бабы Яги на концерте

© СоцсетиАниматор в костюме Бабы Яги выступает в доме престарелых Комсомольска-на-Амуре. Кадр видео
Аниматор в костюме Бабы Яги выступает в доме престарелых Комсомольска-на-Амуре. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Соцсети
Аниматор в костюме Бабы Яги выступает в доме престарелых Комсомольска-на-Амуре. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Минсоцзащиты Хабаровского края проведет проверку в отношении руководителя дома престарелых Комсомольска-на-Амуре, где на концерте в честь 23 февраля аниматор в костюме Бабы Яги исполнил "стриптиз", сообщил РИА Новости представитель министерства.
В соцсетях разошлось видео, снятое в доме престарелых. На нем перед присутствующими выступает аниматор в ростовой кукле Бабы Яги, исполняя танец и раздеваясь. В Telegram-каналах отмечалось, что это был концерт в честь 23 февраля.
«
"На плановой основе для граждан, проживающих в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты края, проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным датам. Сценарный план мероприятий утверждается руководителем учреждения. В настоящее время министерство социальной защиты края принято решение о проведении служебной проверки в отношении руководителя учреждения, в рамках которой будет дана индивидуальная оценка действий", - сказал собеседник.
В комментариях к видео в Telegram-каналах сообщалось, что аниматор выступал для сотрудников учреждения, а не для постояльцев. В министерстве пока не прокомментировали этот вопрос.
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Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреОбщество
 
 
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