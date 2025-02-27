https://ria.ru/20250227/striptiz-2001912044.html

В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте

В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте - РИА Новости, 27.02.2025

В Хабаровском крае начали проверку после стриптиза Бабы Яги на концерте

Минсоцзащиты Хабаровского края проведет проверку в отношении руководителя дома престарелых Комсомольска-на-Амуре, где на концерте в честь 23 февраля аниматор в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:20:00+03:00

2025-02-27T12:20:00+03:00

2025-02-27T12:20:00+03:00

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Минсоцзащиты Хабаровского края проведет проверку в отношении руководителя дома престарелых Комсомольска-на-Амуре, где на концерте в честь 23 февраля аниматор в костюме Бабы Яги исполнил "стриптиз", сообщил РИА Новости представитель министерства. В соцсетях разошлось видео, снятое в доме престарелых. На нем перед присутствующими выступает аниматор в ростовой кукле Бабы Яги, исполняя танец и раздеваясь. В Telegram-каналах отмечалось, что это был концерт в честь 23 февраля. "На плановой основе для граждан, проживающих в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты края, проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и праздничным датам. Сценарный план мероприятий утверждается руководителем учреждения. В настоящее время министерство социальной защиты края принято решение о проведении служебной проверки в отношении руководителя учреждения, в рамках которой будет дана индивидуальная оценка действий", - сказал собеседник. В комментариях к видео в Telegram-каналах сообщалось, что аниматор выступал для сотрудников учреждения, а не для постояльцев. В министерстве пока не прокомментировали этот вопрос.

https://ria.ru/20250216/rep-1999697481.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, комсомольск-на-амуре, общество