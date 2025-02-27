https://ria.ru/20250227/starmer-2002076853.html
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 27.02.2025
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер
Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:52:00+03:00
2025-02-27T23:52:00+03:00
2025-02-27T23:53:00+03:00
в мире
украина
великобритания
сша
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999997992_683:189:2229:1058_1920x0_80_0_0_90b0e2d06417871b0cb76c781db40efb.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер."Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку. Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира", - сказал Стармер на пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250227/starmer-2002076249.html
украина
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999997992_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_e6b7356fd9749321584ae1ffc8054cfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер
Стармер: Британия может использовать самолеты для урегулирования на Украине