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Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 27.02.2025
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23:52 27.02.2025 (обновлено: 23:53 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/starmer-2002076853.html
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 27.02.2025
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер
Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер."Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку. Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира", - сказал Стармер на пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20250227/starmer-2002076249.html
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в мире, украина, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер

Стармер: Британия может использовать самолеты для урегулирования на Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер.
"Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку. Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира", - сказал Стармер на пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи
Вчера, 23:47
 
В миреУкраинаВеликобританияСШАДональд ТрампКир Стармер
 
 
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