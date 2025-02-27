https://ria.ru/20250227/starmer-2002076853.html

Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер

Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 27.02.2025

Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер

Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:52:00+03:00

2025-02-27T23:52:00+03:00

2025-02-27T23:53:00+03:00

в мире

украина

великобритания

сша

дональд трамп

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/1999997992_683:189:2229:1058_1920x0_80_0_0_90b0e2d06417871b0cb76c781db40efb.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Великобритания готова "разместить силы" на земле и использовать самолеты в воздухе для поддержки украинского урегулирования, заявил премьер страны Кир Стармер."Великобритания готова разместить силы на земле и самолеты в воздухе, чтобы поддержать сделку. Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира", - сказал Стармер на пресс-конференции в Белом доме после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

https://ria.ru/20250227/starmer-2002076249.html

украина

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер