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Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи - РИА Новости, 28.02.2025
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23:47 27.02.2025 (обновлено: 00:10 28.02.2025)
https://ria.ru/20250227/starmer-2002076249.html
Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи
Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи - РИА Новости, 28.02.2025
Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в этом году предоставит Украине больше... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-27T23:47:00+03:00
2025-02-28T00:10:00+03:00
украина
великобритания
в мире
кир стармер
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в этом году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше."В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше. Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности", - сообщил он журналистам в Белом доме.Стармер также выразил согласие с Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.
https://ria.ru/20250227/starmer-2002076853.html
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украина, великобритания, в мире, кир стармер, дональд трамп, сша
Украина, Великобритания, В мире, Кир Стармер, Дональд Трамп, США
Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи

Стармер: Лондон в этом году предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в этом году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше.
"В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше. Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Стармер также выразил согласие с Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Британия готова разместить силы урегулирование на Украине, заявил Стармер
Вчера, 23:52
 
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