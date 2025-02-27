https://ria.ru/20250227/starmer-2002076249.html

Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи

Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи - РИА Новости, 28.02.2025

Стармер пообещал Украине огромный пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в этом году предоставит Украине больше... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-27T23:47:00+03:00

2025-02-27T23:47:00+03:00

2025-02-28T00:10:00+03:00

украина

великобритания

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кир стармер

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Лондон в этом году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше."В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше. Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности", - сообщил он журналистам в Белом доме.Стармер также выразил согласие с Трампом в том, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.

https://ria.ru/20250227/starmer-2002076853.html

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Дарья Буймова

украина, великобритания, в мире, кир стармер, дональд трамп, сша