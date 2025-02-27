В США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине
Креншо: ЕС не заслужил быть на переговорах по Украине и должен заткнуться
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны "заткнуться".
"Почему вы (европейцы - ред.) не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов (России - ред.) и не изымаете их? Европейцы говорят, "мы не можем этого сделать". Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом (переговоров - ред.). Если вы не захотите разместить 50 тысяч солдат на границе Польши, тогда заткнитесь. Это мое честное послание европейским лидерам", - сказал Креншо в подкасте издания Politico.
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Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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