https://ria.ru/20250227/ssha-2001935135.html

В США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине

В США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине - РИА Новости, 27.02.2025

В США призвали Европу "заткнуться" на переговорах по Украине

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:46:00+03:00

2025-02-27T13:46:00+03:00

2025-02-27T13:46:00+03:00

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

евросоюз

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Дэн Креншо заявил, что страны ЕС не заслужили места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и должны "заткнуться". "Почему вы (европейцы - ред.) не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов (России - ред.) и не изымаете их? Европейцы говорят, "мы не можем этого сделать". Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом (переговоров - ред.). Если вы не захотите разместить 50 тысяч солдат на границе Польши, тогда заткнитесь. Это мое честное послание европейским лидерам", - сказал Креншо в подкасте издания Politico. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде на прошлой неделе. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000306914.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, politico, в мире