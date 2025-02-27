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Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 27.02.2025

Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Вашингтон при прошлой администрации не обещал Киеву членство в НАТО, даже с приходом следующей команды после президента США Дональда Трампа позиция Штатов по... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:25:00+03:00

2025-02-27T13:25:00+03:00

2025-02-27T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон при прошлой администрации не обещал Киеву членство в НАТО, даже с приходом следующей команды после президента США Дональда Трампа позиция Штатов по этому вопросу вряд ли изменится, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк, комментируя слова Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в альянсе. Ранее Трамп заявил, Украина "может забыть" о перспективе членства в НАТО. По его мнению, именно стремление Украины вступить в альянс и привело к военному конфликту. "И администрация (экс-президента США Джо) Байдена ничего не обещала в этом плане киевскому режиму. Так что мы можем констатировать, что, несмотря на все политические разногласия, в американской внешней политике сохраняется в ряде вопросов высокий уровень преемственности. Судя по всему, даже если через 4 года в Америке сменится власть, вряд ли появятся какие-то перспективы членства Киева в НАТО", - сказал Батюк агентству. Он добавил, что Украину долгое время водили за нос темой членства в НАТО. "Это морковка перед носом у ослика, вот и все. Это просто для введения в заблуждение и правящих элит Украины, и широкой украинской общественности", - подчеркнул эксперт. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

https://ria.ru/20250117/trebovanie-1993706357.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир батюк, нато, в мире