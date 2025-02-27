Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Батюк: Украина не сможет стать членом НАТО даже после ухода Трампа
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон при прошлой администрации не обещал Киеву членство в НАТО, даже с приходом следующей команды после президента США Дональда Трампа позиция Штатов по этому вопросу вряд ли изменится, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк, комментируя слова Трампа об отсутствии перспектив для членства Украины в альянсе.
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"И администрация (экс-президента США Джо) Байдена ничего не обещала в этом плане киевскому режиму. Так что мы можем констатировать, что, несмотря на все политические разногласия, в американской внешней политике сохраняется в ряде вопросов высокий уровень преемственности. Судя по всему, даже если через 4 года в Америке сменится власть, вряд ли появятся какие-то перспективы членства Киева в НАТО", - сказал Батюк агентству.
Он добавил, что Украину долгое время водили за нос темой членства в НАТО. "Это морковка перед носом у ослика, вот и все. Это просто для введения в заблуждение и правящих элит Украины, и широкой украинской общественности", - подчеркнул эксперт.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.