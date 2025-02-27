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В США предложили создать банкноту с лицом Трампа
В США предложили создать банкноту с лицом Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
В США предложили создать банкноту с лицом Трампа
Конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон объявил о разработке законопроекта по созданию банкноты с новым номиналом 250 долларов с лицом... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Джо Уилсон объявил о разработке законопроекта по созданию банкноты с новым номиналом 250 долларов с лицом президента США Дональда Трампа. "С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа", - написал конгрессмен в соцсети X. Уилсон отметил, что его предложение связано с тем, что "байденфляция разрушила экономику" США, вынудив граждан носить с собой больше наличных средств. Как отмечает газета New York Post, законопроект Уилсона противоречит закону от 1866 года, который запрещает размещать портреты живых людей на американских деньгах. Согласно информации с сайта Бюро гравировки и печати, в 1969 году в США прекратили выпуск банкнот номиналом свыше 100 долларов. В июне 2024 года член палаты представителей конгресса США от штата Аризона республиканец Пол Госар выдвинул законопроект о создании банкноты номиналом 500 долларов с изображением на ней Трампа.
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в мире, технологии, сша, южная каролина, аризона, дональд трамп
В мире, Технологии, США, Южная Каролина, Аризона, Дональд Трамп
В США предложили создать банкноту с лицом Трампа
Конгрессмен Уилсон предложил создать банкноту в 250 долларов с лицом Трампа