Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ssha-2001884343.html
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке
США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:27:00+03:00
2025-02-27T10:27:00+03:00
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Как отмечает журнал со ссылкой на чиновников, в ходе переговоров американская сторона порой выдвигала требования агрессивно. Он напоминает, что один раз украинским чиновникам дали час, чтобы подписать сделку. "В другой раз (им дали - ред.) лишь шесть минут", - указано в статье.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001813751.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке

Economist: США дали Киеву лишь шесть минут на подписание ресурсной сделки

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Как отмечает журнал со ссылкой на чиновников, в ходе переговоров американская сторона порой выдвигала требования агрессивно. Он напоминает, что один раз украинским чиновникам дали час, чтобы подписать сделку. "В другой раз (им дали - ред.) лишь шесть минут", - указано в статье.
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО
Вчера, 20:35
 
В миреСШАКиевВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала