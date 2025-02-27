https://ria.ru/20250227/ssha-2001884343.html

СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке

СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке

США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:27:00+03:00

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2025-02-27T10:27:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Как отмечает журнал со ссылкой на чиновников, в ходе переговоров американская сторона порой выдвигала требования агрессивно. Он напоминает, что один раз украинским чиновникам дали час, чтобы подписать сделку. "В другой раз (им дали - ред.) лишь шесть минут", - указано в статье.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001813751.html

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киев

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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский