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СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке
США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. США в ходе переговоров по ресурсной сделке с Киевом вели себя агрессивно, один раз дали ему только шесть минут на подписание, пишет журнал Economist. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. Как отмечает журнал со ссылкой на чиновников, в ходе переговоров американская сторона порой выдвигала требования агрессивно. Он напоминает, что один раз украинским чиновникам дали час, чтобы подписать сделку. "В другой раз (им дали - ред.) лишь шесть минут", - указано в статье.
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ раскрыли детали переговоров США и Украины по ресурсной сделке
Economist: США дали Киеву лишь шесть минут на подписание ресурсной сделки